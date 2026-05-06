Se anunţă o etapă intensă de negocieri pe scena politică pentru conturarea unei noi majorităţi guvernamentale

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 mai 2026, 09:35

Se anunţă o etapă intensă de negocieri pe scena politică pentru conturarea unei noi majorităţi guvernamentale, după ce executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis ieri prin moţiune de cenzură.

Documentul iniţiat de PSD, AUR şi formaţiunea „Pace – Întâi România” a fost adoptat cu un scor covârşitor: 281 de voturi pentru şi doar 4 împotrivă.

Executivul a pierdut astfel sprijinul parlamentului şi devine interimar pentru o perioadă de maximum 45 de zile, cu atribuţii limitate.

Dezbaterile din plenul legislativului au fost tensionate, iniţiatorii moţiunii criticând măsurile luate de guvern, despre care au spus că au dus la recesiune economică şi sărăcie, acuzaţii respinse de premierul acum demis, Ilie Bolojan. El a denunţat ceea ce a numit „ipocrizia” foştilor parteneri de guvernare social-democraţi, care au luat parte la măsurile de reducere a cheltuielilor statului, măsuri care însă – a spus Ilie Bolojan – au generat supărarea baronilor locali. (Rador/ FOTOradioiasi.ro)