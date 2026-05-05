Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Euro a atins un nou maxim istoric: 5,2180 lei

Euro a atins un nou maxim istoric: 5,2180 lei

Euro a atins un nou maxim istoric: 5,2180 lei

Publicat de Andreea Drilea, 5 mai 2026, 13:35

Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2180 lei, în creştere cu 1,82 bani (+0,35%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1998 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4644 lei, în creştere cu 2,68 bani (+0,60%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4376 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6974 lei, în creştere cu 3,04 bani (0,54%), faţă de 5,6670 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 653,5812 lei, de la 653,2534 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Kontinental ’25 (r. Radu Jude) este marele câștigător al Premiilor Gopo 2026
Naţional marți, 5 mai 2026, 11:26

Kontinental ’25 (r. Radu Jude) este marele câștigător al Premiilor Gopo 2026

Cea de-a 20-a ediție a Galei Premiilor Gopo, care a avut loc luni, 4 mai, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, a celebrat...

Kontinental ’25 (r. Radu Jude) este marele câștigător al Premiilor Gopo 2026
Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, AUR şi PACE – Întâi România, dezbătută şi votată în plenul Parlamentului
Naţional marți, 5 mai 2026, 10:48

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, AUR şi PACE – Întâi România, dezbătută şi votată în plenul Parlamentului

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan se dezbate...

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, AUR şi PACE – Întâi România, dezbătută şi votată în plenul Parlamentului
Nicușor Dan: România îşi va menţine direcţia pro-occidentală, indiferent de rezultatul votului la moţiunea de cenzură
Naţional marți, 5 mai 2026, 07:36

Nicușor Dan: România îşi va menţine direcţia pro-occidentală, indiferent de rezultatul votului la moţiunea de cenzură

Preşedintele Nicuşor Dan se aşteaptă la discuţii dificile cu partidele politice, după votul asupra moţiunii de cenzură, indiferent de...

Nicușor Dan: România îşi va menţine direcţia pro-occidentală, indiferent de rezultatul votului la moţiunea de cenzură
Patru echipe din România pe primele locuri la Campionatul Mondial de Robotică din SUA
Naţional marți, 5 mai 2026, 07:26

Patru echipe din România pe primele locuri la Campionatul Mondial de Robotică din SUA

Elevii români au obţinut un rezultat remarcabil la competiţia internaţională FIRST Tech Challenge, desfăşurată în perioada 29 aprilie...

Patru echipe din România pe primele locuri la Campionatul Mondial de Robotică din SUA
Naţional marți, 5 mai 2026, 06:20

Formaţiunile politice şi-au stabilit strategia pentru momentul votului la moţiunea de cenzură

Este ziua decisivă pentru cabinetul Bolojan. Moţiunea de cenzură, iniţiată de PSD şi AUR, va fi dezbătută şi votată în Parlament. Pentru...

Formaţiunile politice şi-au stabilit strategia pentru momentul votului la moţiunea de cenzură
Naţional marți, 5 mai 2026, 06:10

Aproximativ 40.000 de turişti şi-au petrecut minivacanţa pe litoral

Noul sezon estival a început cu stângul pe litoral, din cauza vremii neobişnuit de friguroase, dar şi din cauza birocraţiei care nu le-a permis...

Aproximativ 40.000 de turişti şi-au petrecut minivacanţa pe litoral
Naţional luni, 4 mai 2026, 17:37

Proiectul „Împreună protejăm România” – deschiderea oficială

Peste 200 de personalităţi din domenii strategice şi de interes naţional şi mondial vor susţine intervenţii la cele mai mult de 20 de...

Proiectul „Împreună protejăm România” – deschiderea oficială
Naţional luni, 4 mai 2026, 17:17

Sindicatele din educaţie strâng semnături pentru declanşarea grevei generale pe 25 mai

Sindicatele din educaţie strâng semnături pentru declanşarea grevei generale pe 25 mai. Consultarea a fost iniţiată întrucât la...

Sindicatele din educaţie strâng semnături pentru declanşarea grevei generale pe 25 mai