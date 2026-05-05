Euro a atins un nou maxim istoric: 5,2180 lei

Publicat de Andreea Drilea, 5 mai 2026, 13:35

Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2180 lei, în creştere cu 1,82 bani (+0,35%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1998 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4644 lei, în creştere cu 2,68 bani (+0,60%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4376 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6974 lei, în creştere cu 3,04 bani (0,54%), faţă de 5,6670 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 653,5812 lei, de la 653,2534 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro