Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Zilele Cartierului Alexandru cel Bun: Două zile de concerte și activități pentru ieșeni

(AUDIO) Zilele Cartierului Alexandru cel Bun: Două zile de concerte și activități pentru ieșeni

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 11:17

Zilele Cartierului Alexandru cel Bun se desfășoară astăzi și mâine, în municipiul Iași.

Inițiatorul evenimentelor, directorul Ateneului Național din Iași, Andrei Apreotesei, a declarat că manifestările sunt dedicate, cu preponderență, tinerei generații: ”O nouă ediție, prin care sărbătorim cartierul care se spune că are populația cea mai tânără a municipiului Iași, a doua ediție, nu degeaba, în jurul datei de 30 august, fiindcă Catedrala sau Biserica cea mai importantă din cartier și centrală este ”Sfântul Alexandru”, așadar pe 30 august sărbătorim ”Sfântul Alexandru”, de aici răspunsul la întrebarea ”de ce facem acum zilele cartierului Alexandru”? Fie că vorbim de activități pentru cei mici sau pentru cei mari, fie că vorbim de concerte sau expoziții sau invitați speciali, cred că, practic e un motiv în plus de a ne aduna, de a vedea lucrările proaspăt realizate acolo, de ce nu poate a veni cu soluții și cu idei noi.”

În timpul dimineții au avut loc activități interactive, iar diseară vor fi organizate concerte.

Vor urca pe scenă Ana Lesko, DJ Johnny și Pepe.

Scena zilei de duminică este rezervată Danielei Condurache și Mariei Dragomiroiu.

Zilele cartierului Alexandru cel Bun sunt prilejuite de hramul Sfântului ierarh Alexandru, fost patriarh al Constantinopolului.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO afiș eveniment)

Etichete:
(AUDIO) Cărți gratuite pentru elevii și profesorii din județul Iași, prin programul Bookster
Prim plan sâmbătă, 29 august 2026, 09:14

(AUDIO) Cărți gratuite pentru elevii și profesorii din județul Iași, prin programul Bookster

Elevii și profesorii din județul Iași vor avea, începând cu noul an școlar, acces gratuit la fondul de carte oferit prin programul Bookster....

(AUDIO) Cărți gratuite pentru elevii și profesorii din județul Iași, prin programul Bookster
Autoritățile din Botoșani și Republica Moldova impun restricții de apă la Stânca din cauza secetei
Prim plan sâmbătă, 29 august 2026, 08:58

Autoritățile din Botoșani și Republica Moldova impun restricții de apă la Stânca din cauza secetei

Autorităţile din Botoşani şi Republica Moldova au impus restricţii la apa pentru irigaţii în amonte de barajul Stânca, pe fondul secetei şi...

Autoritățile din Botoșani și Republica Moldova impun restricții de apă la Stânca din cauza secetei
„Noaptea Muzeelor la Sate”
Prim plan sâmbătă, 29 august 2026, 08:55

„Noaptea Muzeelor la Sate”

Într-o singură noapte, sute de porţi se deschid în satele României. Astăzi are loc „Noaptea Muzeelor la Sate”. Peste 180 de spaţii...

„Noaptea Muzeelor la Sate”
(AUDIO/FOTO) CYFEST, festivalul de robotică și tehnologie care aduce știința și creativitatea în Parcul Copou din Iași
Prim plan sâmbătă, 29 august 2026, 08:26

(AUDIO/FOTO) CYFEST, festivalul de robotică și tehnologie care aduce știința și creativitatea în Parcul Copou din Iași

La Iași se desfășoară, CYFEST, un festival de robotică și tehnologie care aduce împreună știința, creativitatea și distracția....

(AUDIO/FOTO) CYFEST, festivalul de robotică și tehnologie care aduce știința și creativitatea în Parcul Copou din Iași
Prim plan vineri, 28 august 2026, 12:51

(AUDIO/FOTO) IAȘI: Condiții de cazare la standarde europene în trei cămine din campusul Tudor Vladimirescu

Căminele T9, T10 și T11 din campusul studențesc Tudor Vladimirescu, dar și sala de sport a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din...

(AUDIO/FOTO) IAȘI: Condiții de cazare la standarde europene în trei cămine din campusul Tudor Vladimirescu
Prim plan vineri, 28 august 2026, 11:34

(AUDIO) „Să creștem generații sănătoase”, proiect-pilot pentru elevii din patru județe ale Moldovei

Un proiect ce vizează promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor va fi lansat la începutul noului an școlar în patru județe...

(AUDIO) „Să creștem generații sănătoase”, proiect-pilot pentru elevii din patru județe ale Moldovei
Prim plan vineri, 28 august 2026, 10:19

Cod galben de vânt în sudul Moldovei

MESAJ 1/2 ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 28 august, ora 10 – 28 august, ora 20 Fenomene vizate: intensificări...

Cod galben de vânt în sudul Moldovei
Prim plan vineri, 28 august 2026, 05:50

Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei A7

Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, respectiv tronsonul dintre Adjud și Bacău, a anunțat în...

Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei A7