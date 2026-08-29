(AUDIO) Zilele Cartierului Alexandru cel Bun: Două zile de concerte și activități pentru ieșeni

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 11:17

Zilele Cartierului Alexandru cel Bun se desfășoară astăzi și mâine, în municipiul Iași.

Inițiatorul evenimentelor, directorul Ateneului Național din Iași, Andrei Apreotesei, a declarat că manifestările sunt dedicate, cu preponderență, tinerei generații: ”O nouă ediție, prin care sărbătorim cartierul care se spune că are populația cea mai tânără a municipiului Iași, a doua ediție, nu degeaba, în jurul datei de 30 august, fiindcă Catedrala sau Biserica cea mai importantă din cartier și centrală este ”Sfântul Alexandru”, așadar pe 30 august sărbătorim ”Sfântul Alexandru”, de aici răspunsul la întrebarea ”de ce facem acum zilele cartierului Alexandru”? Fie că vorbim de activități pentru cei mici sau pentru cei mari, fie că vorbim de concerte sau expoziții sau invitați speciali, cred că, practic e un motiv în plus de a ne aduna, de a vedea lucrările proaspăt realizate acolo, de ce nu poate a veni cu soluții și cu idei noi.”

În timpul dimineții au avut loc activități interactive, iar diseară vor fi organizate concerte.

Vor urca pe scenă Ana Lesko, DJ Johnny și Pepe.

Scena zilei de duminică este rezervată Danielei Condurache și Mariei Dragomiroiu.

Zilele cartierului Alexandru cel Bun sunt prilejuite de hramul Sfântului ierarh Alexandru, fost patriarh al Constantinopolului.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO afiș eveniment)