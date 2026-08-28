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Cod galben de vânt în sudul Moldovei

Cod galben de vânt în sudul Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2026, 10:19

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 28 august, ora 10 – 28 august, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județul Galați și zona joasă de relief a județului Vrancea

Pe parcursul zilei de vineri (28 august), în sudul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de
50…70 km/h.

MESAJ 2/2
PROGNOZĂ SPECIALĂ

Interval de valabilitate: 28 august, ora 20 – 29 august, ora 18

În intervalul menționat, pe arii restrânse în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…50 km/h.

Serviciul Regional de Prognoză a Vremii din Bacău

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