Cod galben de vânt în sudul Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2026, 10:19

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 28 august, ora 10 – 28 august, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județul Galați și zona joasă de relief a județului Vrancea

Pe parcursul zilei de vineri (28 august), în sudul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de

50…70 km/h.

MESAJ 2/2

PROGNOZĂ SPECIALĂ

Interval de valabilitate: 28 august, ora 20 – 29 august, ora 18

În intervalul menționat, pe arii restrânse în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…50 km/h.

Serviciul Regional de Prognoză a Vremii din Bacău