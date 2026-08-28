Cod galben de vânt în sudul Moldovei
Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2026, 10:19
MESAJ 1/2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 28 august, ora 10 – 28 august, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județul Galați și zona joasă de relief a județului Vrancea
Pe parcursul zilei de vineri (28 august), în sudul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de
50…70 km/h.
MESAJ 2/2
PROGNOZĂ SPECIALĂ
Interval de valabilitate: 28 august, ora 20 – 29 august, ora 18
În intervalul menționat, pe arii restrânse în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…50 km/h.
Serviciul Regional de Prognoză a Vremii din Bacău