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(AUDIO) Elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași încep școala cu o săptămână mai târziu

(AUDIO) Elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași încep școala cu o săptămână mai târziu

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2026, 11:27

Elevii Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din Iași vor începe cursurile prorpiu zise cu o săptămână mai târziu deoarece lucrările de consolidare și modernizare nu au fost, încă, definitivate. 

În primele zile este programată ”Săptămâna Altfel”.

Celelalte lucrări, de la Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” și de la Liceul Teoretic ”Miron Costin”, au fost finalizate.

Anunțul a fost făcut astăzi, în ședința Colegiului Prefectural, de către adjunctul Inspectoratului Școlar Județean Iași, Florentin Ciubotaru: ”În aceste zile se desfășoară o inspecție tematică de verificare a stadiului pregătirii unităților de învățământ pentru noul an școlar 2026-2027. Din informațiile pe care le am la nivelul municipiului, pe componenta 15, Școli Verzi, cele 3 mari investiții de la Colegiul ”Garabet Ibrăileanu”, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” și la Liceul Teoretic ”Miron Costin”, se află aproape de final, cu excepția Colegiului Național ”Mihai Eminescu”, unde lucrările se vor finaliza la 15 septembrie, în celelalte două locații, elevii vor intra în totalitate în sălile de curs și elevii de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, evident că vor reveni la școală, numai că prima săptămână va fi ”Școala Altfel”.”

De asemenea, adjunctul IȘJ Iași a precizat că, la întâi septembrie, vor fi scoase la concurs cele 1.500 de norme didactice pentru profesorii suplinitori.

Din cele 182 de unități cu personalitate juridică din județul Iași, aproximativ șapte la sută nu au primit, încă, autorizațiile de funcționare din partea DSP și ISU.

Florentin Ciubotaru a mai preziat că sunt clădiri istorice, marea majoritate din mediul rural.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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