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Fragment de dronă descoperit pe litoral, la Olimp

Fragment de dronă descoperit pe litoral, la Olimp

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2026, 11:04 / actualizat: 26 august 2026, 12:28

UPDATE: Drona găsită pe plaja din staţiunea Olimp avea explozibil şi a fost detonată controlat.

Pentru desfăşurarea intervenţiei în condiţii de siguranţă, zona a fost anterior izolată, iar localnicii şi turiştii au primit un mesaj RO-Alert prin care erau îndemnaţi să păstreze distanţa faţă de perimetrul operaţiunii.

Încărcătura explozibilă a fost detonată, în condiţii de siguranţă.

Pe plaja din staţiunea Olimp, valurile au adus, în această dimineaţă, un fragment de dronă, incident care vine la câteva ore distanţă de unul similar, petrecut marți seară în zona Cazinoului din Constanţa.

Autorităţile sosite în zonă au delimitat un perimetru de siguranţă de 500 de metri pătraţi, iar accesul turiştilor a fost restricţionat pe întreaga plajă, din cauza suspiciunii că obiectul ar putea conţine explozibil.

Potrivit corespondentului nostru Sorin Cealera, specialiştii SRI au ridicat obiectul pentru a-l analiza, după care va fi detonat.

În mai puţin de o săptămână, au fost raportate mai multe incidente similare, fragmente de drone fiind descoperite la malul mării, de la Năvodari până în sudul litoralului, inclusiv în apropierea platformei Neptun Deep din largul Mării Negre.

Rador/FOTO captură video

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