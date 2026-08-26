(AUDIO) Consilierii județeni din Iași, în așteptarea clarificărilor de la ANI privind incompatibilitățile

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2026, 11:38

Marea majoritate a proiectelor de hotărâre care trebuiau votate astăzi în ședința Consiliului Județean Iași au fost adoptate, aseară, în cadrul unei ședințe extraordinare.

În felul acesta, conducerea CJ a dorit să evite situația de posibilă incompatibilitate a mai multor consilieri.

Președintele forului județean, Costel Alexe a spus că deocamdată s-au solicitat mai multe clarificări la Agenția Națională de Integritate deoarece nu sunt precizate foarte clar incompatibilitățile între personalul contractual și funcționarii publici: ”Din păcate este regretabil că statul român a ajuns în această situație, astfel încât aproape toate administrațiile din România să aibă de suferit. Eu am speranța că legiuitorul va corecta aceste inechități, sau cel puțin va clarifica dacă ajung colegii consilieri locali și județeni într-o situație de incompatibilitate sau nu.”

Și liderul consilierilor PSD din Consiliul Județean Iași, Mihaela Ivancia, a opinat că trebuic aduse clarificări la ultima lege a codului administrativ: ”Sunt foarte multe noțiuni neclare, sunt confuzii între funcționarul public, între funcționarul contractual și așteptăm clarificările și apoi, după ce o să știm exact care sunt prevederele corecte ale legislației, o să comunicăm cine este incompatibil.”

Liderul consilierilor PMP, Marian Uscatu, a spus că și el personal a solicitat clarificări la ANI deoarece îndeplinește temporar și funcția de director la Registrul Auto Român din Iași: ”Vor apărea și reglementările care ne vor spune cine se află într-adevăr într-o situație de incompatibilitate. Nu cred că cineva care se află într-o situație pe care am menționat-o anterior nu va ști sau nu se va consulta cu specialiști din domeniu, cum am făcut-o și eu de altfel, eu personal nu cred că mă aflu într-o astfel de situație, dar așteptăm să vedem și clarificările din partea ANI.”

Liderul consilierilor județeni AUR, Marius Ostaficiuc, a arătat că în județ, în partid, sunt două situații de incompatibilitate dar s-au cerut precizări de la agenția de profil din București: ”Avem o situație a domnului Peiu care lucrează la o comună din localitate, dar este consilier într-o altă localitate. Avem încă o situație care, încă nu știm, dacă este totuși incompatibil sau nu. Deci avem două situații de care cunosc eu. La nivelul Consiliului Local și Consiliului Județean, nu avem astfel de situații.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)