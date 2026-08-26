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TUIASI lansează un nou program pentru industria aerospațială. Prof.dr. Florin Negoescu: „Am adaptat oferta la direcțiile prioritare de dezvoltare ale României”

TUIASI lansează un nou program pentru industria aerospațială. Prof.dr. Florin Negoescu: „Am adaptat oferta la direcțiile prioritare de dezvoltare ale României”

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2026, 09:23

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași își extinde oferta educațională cu un nou program de licență, „Fabricație și mentenanță în industria aerospațială”. Specializarea este organizată de Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial și reprezintă o premieră pentru regiunea de Nord-Est.

Programul oferă 60 de locuri la buget și tot atâtea la taxă, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, decanul Facultății, prof.dr. Florin Negoescu: ”Noul program de studii face parte din strategia conduceri Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași de adaptare a curriculei la direcțiile prioritare de dezvoltare ale României. Programul de studii a fost dezvoltat în strânsă legătură cu mediul economic. Acest program face parte din oferta de admitere pentru anul universitar 2026-2027, începând cu admiterea din toamnă, care se va desfășura în perioada 31 august-9 septembrie 2026.”

Studenții vor fi pregătiți pentru tehnologii de fabricație de înaltă precizie, mentenanța aeronavelor și respectarea standardelor stricte de calitate și certificare.

Înscrierile pentru programul de licență, „Fabricație și mentenanță în industria aerospațială”, se pot face online sau la sediul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, iar concursul este pe bază de dosare, fiind luată în calcul media de la Bacalaureat, ca principal criteriu de admitere.

Absolvenții acestui program de studiu vor putea lucra ca ingineri în industria aerospațială, dar și în domenii conexe, a mai declarat decanul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, Florin Negoescu: ”Ei vor putea ocupa poziții de inginer de fabricație, inginer de proces, inginer de mentenanță, inginer de calitate sau specialist în planificarea producției în companii din industria aerospațială, dar și în domenii conexe, precum domeniu auto, energie, construcții de mașini și management industrial, atât din România cât și din străinătate.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO TUIASI)

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