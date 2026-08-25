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Caz de meningită cu virus West Nile, confirmat în municipiul Galaţi

Caz de meningită cu virus West Nile, confirmat în municipiul Galaţi

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 05:58

Un caz de meningită cu virus West Nile a fost confirmat, pe 21 august, la o femeie de 66 de ani din municipiul Galaţi, anunţă Direcţia de Sănătate Publică. Pacienta este internată la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, iar starea sa generală s-a ameliorat.

Autorităţile recomandă populaţiei purtarea hainelor cu mâneci şi pantaloni lungi, folosirea substanţelor repelente şi a plaselor de protecţie la geamuri, precum şi dezinsecţia locuinţelor.

În oraş au fost efectuate deja patru etape de combatere a ţânţarilor şi se pregăteşte o a cincea – ne-a transmis corespondenta RRA Maria Măndiţa.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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