SFR 17, după cinci zile la Iași: peste 10.000 de spectatori și peste 50 de evenimente

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 06:25

Cea de-a 17-a ediție a Festivalului Serile Filmului Românesc s-a încheiat la Iași după cinci zile în care peste 10.000 de spectatori au venit la filme, întâlniri și evenimentele din program. SFR 17 a reunit peste 100 de invitați și mai mult de 50 de evenimente.

Ediția din acest an, desfășurată între 5 și 9 august, a avut ca temă „Terapia” și s-a desfășurat în 10 spații din Iași, de la cinematografe și săli de spectacol până la spații neconvenționale. Printre locurile în care s-au desfășurat evenimentele în aer liber s-a numărat, în acest an, și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

În total, SFR 17 a avut peste 50 de evenimente: proiecții de filme noi și clasice, avanpremiere, scurtmetraje în competiție, conferințe, dezbateri, întâlniri-dialog, concerte, expoziții și spectacole de teatru.

Andrei Giurgia, manager SFR: „A fost o ediție intensă, cu multă muncă în spate și cu multe momente în care a trebuit să ne bazăm unii pe ceilalți. Mă bucur că am reușit să păstrăm ceea ce ne-am propus și că, la final, publicul a fost acolo, în săli, în aer liber și la întâlnirile cu invitații. Pentru mine, asta rămâne cel mai important. Dincolo de cifre și de program, rămân oamenii din echipa SFR și voluntarii, cei care au făcut ca toate aceste zile să se întâmple. Le sunt recunoscător și mă bucur că am dus împreună ediția aceasta până la capăt.”

Cele mai vizionate filme ale ediției au fost „Băieți de oraș: Golden Boyz”, „Atlasul Universului”, „Cravata galbenă”, „3 zile în septembrie”, „Jurnalul unei cameriste”, „Delta sălbatică”, „Mă mut la mama”, „Pionul lui Lenin” și „Gipsy Queen”. În top se regăsește și seara dedicată scurtmetrajelor românești, „S’curte la SFR – Maraton”.

Conferințele SFR, curatoriate și moderate de Corina Giurgia, au adus în fața publicului ore în șir de discuții despre memorie, curaj, adevăr, jurnalism și felul în care cultura ne poate ajuta să privim mai atent lumea din jur.

La Gala CineMemoriam, SFR a dedicat un moment actorului Mircea Diaconu, evocat de Diana Lupescu, Ileana Popovici și Laurențiu Damian.

Ediția a inclus și două momente de recunoaștere pentru întreaga activitate a actrițelor Ileana Popovici și Mariana Mihuț, cărora le-au fost acordate Premiile de Excelență SFR 17.

În cadrul ediției de anul acesta, spectatorii au avut ocazia să voteze filmele din competiția pentru Premiul Publicului. „Mă mut la mama” a fost alegerea publicului, iar în total au fost înregistrate 534 de voturi.

Totodată, expozițiile vernisate în timpul festivalului pot fi vizitate în continuare la Iași: „NADIA. Perfecțiunea are o poveste.”, expoziția realizată de AGERPRES, poate fi văzută la Palatul Culturii până la 5 septembrie, iar „Ce n-a fost în Anul Nou care n-a fost”, expoziția asociată proiectului lui Bogdan Mureșanu, rămâne deschisă până la 6 septembrie.

În paralel, Academia SFR, ajunsă la ediția a III-a, a continuat componenta educațională a festivalului. Tinerii participanți au lucrat alături de regizorul Andrei Răuțu, iar „Fragmente dintr-un atelier”, scurtmetraj realizat în cadrul ediției precedente, a fost inclus în programul SFR 17.

Cele cinci zile de festival au dat loc unor perspective diferite asupra temei ediției, „Terapia”, de la felul în care privim un film până la felul în care ne raportăm la lumea din jur. Nu există o singură formă de terapie, așa cum nu există un singur fel de a privi un film, iar această diversitate a făcut ca tema să fie primită cu deschidere de către public.

La câteva zile după încheierea ediției de la Iași, SFR a continuat la Vaslui, unde Caravana SFR a ajuns pentru cea de-a VII-a ediție. Între 12 și 14 august, publicul vasluian a avut trei seri de film în aer liber, întâlniri cu Irina-Margareta Nistor, Sergiu Cumatrenco Jr. și Daniela Nane, dar și spectacolul-recital „Pianul cu poeme”, susținut de Daniela Nane și pianistul Alexandru Burcă.

Organizatori: Asociația Artis și Ateneul Național din Iași

Susținut de: Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean Iași Inițiat de: Asociația Studenților Jurnaliști

Cu sprijinul: Uniunea Cineaștilor România, Centrul Național al Cinematografiei România, Institutul Cultural Român, Dacin Sara

Mașina oficială: Ford Iași – ATI Motors Holding Asigurător oficial: Groupama

Partener media oficial: Europa FM

Partener educațional: Universitatea „Petre Andrei” din Iași Partener de ospitalitate: Unirea Hotel & Spa

Cafeaua oficială: Noir Coffee Roasters Vinul oficial: Jidvei

Parteneri oficiali: Iulius, Cinema Ateneu, Migdalin unic distribuitor Amma

Parteneri: Panoramic Restaurant, Cărturești, Luno, Fabrica de Print, Cartuf, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Palatul Culturii, Centrul Internațional de Artă Contemporană, Universitatea Națională de Arte George Enescu” Iași, Opera Națională Iași, Aeroportul Iași, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași, Compania de Transport Public Iași, Cafeneaua Piața Unirii, Select, Louis Purple, Andrea Tincu, Mobexpert, Aurelian Ion, Flower Boutique, Caucaz, Beats and bangers, Dip Box, Organizația Femeilor Antreprenor, herewego creative agency, Ciocolată Iași, Editura Doxologia

Sponsori: Simigeriile Luca, Cosi Buono

Partener media: Agenția Națională de Presă – AGERPRES, Prima TV, Cinemaraton, Antena 3 Iași, TVR Iași, Iași TV Life, Viva FM, Radio Hit, Radio Romania Iași, Radio România Cultural, Zile și Nopți, Evenimentul, inOraș.ro, MOVIENEWS.ro

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