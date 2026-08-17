(AUDIO) Catedrala care a unit generații: 200 de ani de memorie, credință și lumină

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 10:17





La Iași, în ziua de sâmbătă, 8 august 2026, începând cu ora 11 și 30 de minute, în Sala Sinaxar din incinta Muzeului Mitropolitan s-a desfășurat vernisajul expoziției „200 de ani de la emiterea hrisovului de edificare a Catedralei Mitropolitane din Iași” (8 august 1826-8august 2026). Cu acest prilej, a fost organizată și o masă rotundă – „MAICA NOASTRĂ” – „MAICA PATRIEI” – Catedrala Mitropolitană din Iași la ceas aniversar: două secole de la hotărârea de edificare.

În prgramul evenimentului au fost prezentate temele: Hotărârea de edificare a Bisericii Mitropolitane din Iași – pr. conf. univ. dr. Daniel Niță-Danielescu; Mitropolitul Veniamin Costachi – ctitorul – pr. asist. univ. asoc. dr. Bogdan Racu; Domnul Ioan Sandu Sturdza – inițiator și ctitor al unei noi catedrale mitropolitane la Iași – pr. dr. Marian Timofte; Bisericile catedrale ale Iașilor – pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan; Catedrala Mitropolitană astăzi – arhim. Dosoftei Șcheul.

Înaintea deschiderii activității culturale, am invitat la dialog pe părintele prof. dr. Bogdan Racu, inspector pentru Învăţământ şi Cateheză în cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor şi preot paroh la Biserica „Sfântul Gheorghe“ Lozonschi, cel care ne-a creionat, prin cuvânt, o imagine generală a temelor suprinse în programul evenimentului. Bogdan Racu ne-a răspuns și la întrebările: În ce măsură putem considera Ansamblul Mitropolitan nu un monument religios, ci un simbol al identității Moldovei? La 8 august 1826 a început o poveste care astăzi împlinește două secole. Cum continuă această poveste?

Organizatori ai evenimentului au fost reprezentanții Mitropoliei și Bucovinei, Arhiepiscopia Iașilor, și cei ai Facultății de Teologie Ortodoxă ”Sfântul Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Un alt interlocutor pe care l-am înregistrat cu prilejul acțiunii culturale de zilele trecute este muzeograful Mihail Alex Olteanu de la Muzeul Mitropolitan, cel care ne-a prezentat expoziția dedicată mitropolitului Veniamin Costachi și domnului Ioan Sandu Sturdza, expoziție pe care o puteți vizita până la sfârșitul lunii septembrie. Mihai Alex Olteanu ne spune povestea expoziției, cu accent pe câteva secvențe din destinul Catedralei Mitropolitane, secvențe pe care le găsim ilustrate pe panourile special amenajate în Sala Sinaxar din incinta Muzeului Mitropolitan. Alături de panourile special amenjate în care este prezentat istoricul Catedralei Mitropolitane, sunt expuse și obiecte bisericește de o importanță aparte din destinul acestui sfânt lăcaș.

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți asculta în fiecare seară de vineri a săptămânii, între h 20:30-21, pe toate frecvențele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN