CCR: Nu există conflict juridic între Guvern şi ICCJ

Curtea Constituţională a României a precizat miercuri că nu are competenţa de a cenzura sau reforma hotărârile judecătoreşti.

Precizările vin după ce Curtea a stabilit că nu a existat conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în legătură cu plata restanţelor salariale ale magistraţilor.

Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, judecătorii constituţionali, cu majoritate de voturi, au constatat că cererea premierului interimar Ilie Bolojan privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre Guvern, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, este inadmisibilă.

Curtea a constatat că, potrivit jurisprudenţei sale constante, atribuţia prevăzută de art.146 lit.e) din Constituţie nu poate fi utilizată ca o cale de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti şi nu poate transforma Curtea Constituţională într-o instanţă de control judiciar.

CCR a reţinut că motivele invocate prin cererea privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională privesc exclusiv aspecte ce ţin de activitatea instanţei judecătoreşti – soluţionarea cererii de recuzare, ritmul judecăţii, calificarea cauzei ca urgentă, termenul de executare, penalităţile stabilite şi interpretarea normelor incidente -, chestiuni care vizează, în realitate, legalitatea şi temeinicia hotărârii judecătoreşti pronunţate şi pot fi valorificate numai prin căile de atac prevăzute de lege, iar nu prin mecanismul conflictului juridic de natură constituţională, consacrat de art.146 lit.e) din Constituţie.

Curtea a mai stabilit că nu are competenţa de a cenzura sau reforma hotărârile judecătoreşti, aşa cum a statuat în jurisprudenţa sa, făcând trimitere la Decizia 988 din 1 octombrie 2008.

‘În consecinţă, cererea domnului Ilie Gavril Bolojan, prim-ministru al Guvernului, privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, excedează sferei conflictului juridic de natură constituţională şi urmăreşte utilizarea atribuţiei prevăzute de art.146 lit.e) din Constituţie în scopul reformării unei soluţii pronunţate de o instanţă judecătorească, finalitate incompatibilă cu competenţa Curţii Constituţionale’, se precizează în comunicat.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)