Intervalul : conform textelor;

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : conform textelor;

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INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 22 noiembrie, ora 22 – 24 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, vor fi precipitații în general moderate cantitativ, în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă, local de 10…15 l/mp, iar în jumătatea de vest, precum și în zonele de munte, pe arii restrânse de 20…40 l/mp.

În zonele de munte și în nordul Moldovei, treptat vor predomina ninsorile, în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase, până în după-amiaza zilei de luni va ploua, apoi precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…30 cm, dar pe alocuri și în zonele deluroase din centrul și nordul țării, în general de 2…6 cm.

Vântul va avea intensificări în noaptea de duminică spre luni (22/23 noiembrie) mai ales în zona montană înaltă, iar luni și marți (23 și 24 noiembrie) în cea mai mare parte a țării. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, mai ales din centrul și nordul țării.

Notă: Vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord, iar marți și în sud, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 noiembrie, ora 22:00 – 23 noiembrie, ora 12:00

Fenomene vizate și zone afectate: ninsori viscolite însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali la altitudini în general de peste 1500 m, ploi însemnate cantitativ în sudul Banatului

În intervalul menționat în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m vor fi ninsori însemnate cantitativ (10…25 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm și izolat de 25 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 70…100 km/h, viscolind ninsoarea.

În sudul Banatului va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de 40 l/mp.