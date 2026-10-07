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„Povestea inului”: o incursiune în tradiția botoșăneană

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 06:11


Muzeul Județean Botoșani, în parteneriat cu Muzeul Etnografic Trușești, vă invită la deschiderea expoziției temporare intitulate „Povestea inului”, joi, 8 octombrie 2026, începând cu ora 12.00.

Manifestarea își propune să readucă în atenția publicului una dintre cele mai vechi și mai importante îndeletniciri casnice ale țăranului român: cultivarea și prelucrarea inului. Vizitatorii vor putea admira o colecție valoroasă de piese de port popular, unelte tradiționale folosite în industria casnică textilă (melițe, piepteni, vârtelnițe) și țesături de interior specifice zonei Botoșanilor. Toate aceste obiecte patrimoniale ilustrează drumul anevoios, dar plin de creativitate pe care planta de in îl parcurgea de la sămânță până la cămașa de sărbătoare.

Colaborarea dintre cele două entități muzeale evidențiază importanța parteneriatelor culturale locale în conservarea și promovarea identității naționale. Acest demers expozițional reprezintă nu doar un act științific și muzeografic, ci și o reverență în fața hărniciei și simțului estetic al generațiilor trecute.

Expoziția va fi prezentată de ing. Elena Chiponcă, de la Muzeul Etnografic Trușești. Atmosfera autentică a șezătorilor de altădată va fi potențată prin recitalul de muzică populară, susținut de doi tineri interpreți botoșăneni talentați: Miruna Iustina Gireadă (la cobză) și Darius Ștefan Gireadă (la fluier).

Expoziția, organizată la Muzeul de Etnografie Botoșani, va rămâne deschisă publicului în perioada 8 octombrie – 8 decembrie 2026.

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