Botoșani: Campanie de colectare a deșeurilor electrice și a mobilierului vechi

Locuitorii municipiului Botoșani pot scăpa gratuit de aparatele electrice și electrocasnice vechi, dar și de mobilierul uzat, în cadrul unor campanii de colectare organizate în perioada următoare.

Prima campanie, dedicată deșeurilor de echipamente electrice și electronice, inclusiv becuri și neoane, se desfășoară în perioada 23-30 noiembrie și este organizată de ECOTIC, în parteneriat cu Primăria Botoșani și operatorii locali.

Pentru aparatele voluminoase, precum frigiderele și mașinile de spălat, este disponibilă preluarea gratuită de la domiciliu, cu condiția unei cantități de minimum 50 de kilograme. Solicitările se fac telefonic, la numerele 0231 517 007 și 0747 081 027.

Deșeurile electrice pot fi duse și la punctele de colectare Urban Serv din Piața Viilor, de pe strada Aprodu Purice și de pe strada Independenței, conform programului afișat.

Totodată, în perioada 23 noiembrie – 13 decembrie, va avea loc și o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, precum canapele, dulapuri, saltele, mese, scaune, covoare și uși.

Acestea vor fi ridicate de la platformele asociațiilor de proprietari, iar locuitorii de la case vor putea solicita preluarea lor prin dispecerat, în intervalul 14-18 decembrie.

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO ecotic.ro)