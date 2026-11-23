„Uriașul egoist”, spectacolul Teatrului Luceafărul Iași, aplaudat la Dublin

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 12:40

Uriașul egoist, aplaudat la Dublin!

În programul Ambasadei României în Irlanda, unul dintre evenimentele organizate în Dublin cu ocazia celebrării zilei de 1 Decembrie a fost prezentarea spectacolului Uriașul egoist după Oscar Wilde din repertoriul Teatrului Luceafărul Iași. Producția a fost realizată de Radu Nica (regie), Cristina Milea (costume), Florin Fieroiu (coregrafie), Vlaicu Golcea (muzică) într-o formulă foarte modernă, o variantă scenică pentru întreaga familie cu actorii Claudiu Gălățeanu, Alex Iurașcu, Ioana Iordache, Aurelian Diaconu, George Cocoș, Ioana Corban, Camelia Dilbea, Beatrice Volbea. Adaptarea pentru scenă scrisă de Daniela Șilindean este fidelă textului pe care îl reașează estetic în stilistica dramaturgică a prezentului. Creația a adunat în țară mii de spectatori la sediu și în festivaluri: Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului Constanța – Teatrul de Stat Constanța, membru al European Theatre Convention – ETC, Festivalul Gulliver Galați (unde juriul i-a decernat cele mai importante distincții din palmares: Marele Premiu și Premiul pentru Regie), Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, Festivalul Internațional Zilele Teatrului „Matei Vișniec” Suceava.

Sâmbătă, 20 noiembrie, la ora 11, echipa de artiști și tehnicieni care a făcut deplasarea a avut o întâlnire oficială la Ambasada României cu Excelența sa domnul Laurențiu Mihai Ștefan, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Irlanda și cu doamna Georgeta Bratu, ministru consilier. „Alegerea unei adaptări după Oscar Wilde, figură emblematică a culturii irlandeze și una dintre personalitățile literare definitorii ale Irlandei, se înscrie în mod firesc în contextul actualei Președinții irlandeze a Consiliului Uniunii Europene. Considerăm că acest demers artistic oferă o oportunitate valoroasă de a evidenția legăturile culturale dintre România și Irlanda și de a promova valorile dialogului intercultural și ale cooperării europene (…), facilitând întâlnirea dintre cele două spații culturale prin intermediul unei opere de mare relevanță pentru patrimoniul irlandez”, cum se precizează în invitația oficială. Printre temele abordate în discuții s-au numărat și posibile dezvoltări de colaborare culturală viitoare, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași și Festivalul de Teatru Dublin.

Personajele lui Oscar Wilde s-au întâlnit cu publicul din capitala Republicii Irlanda și din împrejurimi duminică, 22 noiembrie, ora 14, la Axis Ballymun Arts Centre. Evenimentul a făcut parte din manifestările dedicate Zilei Naționale a României 2026 la Dublin, orașul unde autorul Uriașului egoist s-a născut. Reprezentația jucată în limba română cu supratitrare în engleză a fost full house. „Atuul teatrului de-a fi o formă de artă vie care stabilește rapid conexiuni emoționale s-a adeverit și de această dată. Spectatorii de toate vârstele – copii, adolescenți, adulți – din comunitatea românească și cei irlandezi au fost încântați, și-au exprimat interesul prin participarea numeroasă, reacții și aplauzele de la final. Numele Iașului, al României s-au auzit și la 4000 de km de casă în preajma Zilei noastre Naționale”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, manager al Teatrului Luceafărul Iași.