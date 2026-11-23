ANM: Schimbare bruscă a vremii în România în zilele următoare

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 07:27

O schimbare bruscă a vremii va avea loc în România săptămâna aceasta, atrag atenţia meteorologii.

Vor fi precipitaţii în toate regiunile şi primele episoade de ninsoare, nu numai la munte.

Un ciclon format în zona Mării Adriatice va avea efecte şi asupra ţării noastre, printr-o răcire a vremii care va transforma în multe regiuni ploile în lapoviţă şi minsoare.

Sunt vizate în primul rând cea mai mare parte a Moldovei şi a Transilvaniei, unde este posibil să ningă, în timp ce în restul zonelor vor predomina ploile.

Săptămâna aceasta vor scădea şi temperaturile în mare parte din ţară, astfel că maximele termice nu vor mai depăşi 6-7 grade.

În a doua parte a săptămânii, România ar putea fi afectată de un al doilea ciclon, care va intra în ţară prin sud-vest, avertizează meteorologii ANM. Acesta va aduce din nou precipitaţii în majoritatea regiunilor, dar şi ninsori în Oltenia şi vestul Munteniei.(Rador/ FOTO facebook DRDP Iași)