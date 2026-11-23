Germania: 15 persoane au fost rănite într-un incendiu la un spital din Berlin

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 06:04 / actualizat: 23 noiembrie 2026, 7:08

Cincisprezece persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit duminică seară la un spital din Berlin, inclusiv o persoană care a suferit răni ce îi pun viaţa în pericol, au anunţat pompierii, scrie dpa.

O altă persoană a fost, de asemenea, grav rănită, în timp ce restul de 13 au suferit răni uşoare.

Incendiul a izbucnit într-un salon de la primul etaj al unei clădiri a spitalului din cartierul estic Lichtenberg.

Pompierii au reuşit să stingă flăcările, însă fumul s-a extins şi în alte părţi ale clădirii, forţând evacuarea spitalului. Cincisprezece persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit duminică seară la un spital din Berlin, inclusiv o persoană care a suferit răni ce îi pun viaţa în pericol, au anunţat pompierii, scrie dpa.

Cele două persoane rănite grav au fost transportate la alte spitale sub supravegherea medicilor de urgenţă.

După stingerea incendiului şi aerisirea clădirii, pompierii au predat locul poliţiei care investighează cauza izbucnirii focului. (Agerpres/ FOTO imagine ilustrativă generată cu AI)