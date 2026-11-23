Vaslui: Conferința „FAUNE FOSILE DIN JUDEȚUL VASLUI”

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 12:56

Consiliul Județean Vaslui și Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad vă invită sâmbătă, 28 noiembrie 2026, ora 11:00, Sala 3D, Strada Vasile Pârvan, nr. 1 la conferința „FAUNE FOSILE DIN JUDEȚUL VASLUI”, susținută de drd. ing. geolog Marian BORDEIANU.

Invitatul este doctorand la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, asistent de cercetare științifică în cadrul Laboratorului de Paleotheriologie și Geologia Cuaternarului, Institutul STAR-UBB, și membru cercetător al Centrului de Cercetări Geologice Integrate al aceleiași universități. De asemenea, este coordonatorul Comisiei de Cercetare și Patrimoniu din cadrul organizației Future Romania. Activitatea sa științifică cuprinde cercetări în domeniul paleontologiei, biostratigrafiei și geologiei istorice, incluzând descoperirea, studierea și conservarea materialului fosil, precum și promovarea și valorificarea patrimoniului geologic și paleontologic.

Conferința propune publicului o incursiune în trecutul îndepărtat al teritoriului actual al județului Vaslui, prin intermediul faunelor fosile păstrate în depozitele geologice. Ce viețuitoare au populat aceste meleaguri de-a lungul ultimelor 20 de milioane de ani? Cum arătau peisajele de odinioară, ce condiții de mediu existau și cum s-au transformat acestea de-a lungul timpului? Pornind de la descoperirile paleontologice din regiune, prezentarea va dezvălui povestea fascinantă a animalelor care au trăit pe aceste teritorii, evidențiind modul în care mărturiile fosile ne ajută să reconstituim evoluția vieții, schimbările climatice și transformările mediului natural de-a lungul timpului geologic.

Vor fi prezentate exemple reprezentative pentru patrimoniul paleontologic al județului Vaslui, precum și modul în care fosilele sunt descoperite, identificate și interpretate. Publicul va afla cum un fragment osos, un dinte sau o cochilie fosilă poate deveni o adevărată fereastră către lumea dispărută și cum cercetările paleontologice contribuie la reconstituirea ecosistemelor și a climei din trecut. Un accent deosebit va fi acordat importanței protejării siturilor fosilifere și rolului muzeelor în conservarea și valorificarea patrimoniului natural.

Conferința se adresează tuturor celor pasionați de știință, natură și istorie, oferind ocazia de a descoperi că județul Vaslui păstrează în subsol pagini fascinante din istoria Pământului, care așteaptă să fie cercetate și cunoscute.