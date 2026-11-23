(AUDIO) Profesorul și medicul ieșean Florin Mitu, desemnat Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei

Publicat de Lucian Bălănuţă, 23 noiembrie 2026, 11:08 / actualizat: 23 noiembrie 2026, 12:47

Prof. univ. dr. Florin Mitu, medic primar cardiolog și profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, a primit titlul de Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei.

Distincția îi recunoaște activitatea academică și științifică, dedicarea față de profesia medicală și contribuția la formarea noilor generații de specialiști.

Cu peste 35 de ani de activitate medicală, profesorul Florin Mitu conduce Clinica de Recuperare Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Recuperare Iași. Este, de asemenea, membru de onoare al Academiei de Științe Medicale și membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România. Într-o intervenție pentru Radio Iași, profesorul Florin Mitu a vorbit despre disctincție ca fiind o punte între Chișinău și Iași, precum și despre importanța prevenției, îndeosebi atunci când vine vorba despre bolile cardiovasculare:

Dincolo de activitatea medicală și universitară, profesorul Mitu este implicat și în viața comunității ieșene. A fost președinte al Rotary Club Iași și este în prezent Asistent Guvernator în cadrul organizației. De altfel, printre proiectele pe care le coordonează se numără „Promenada Inimilor”, o acțiune anuală, organizată cu scopul de a încuraja publicul de toate vârstele și preocupările să meargă pe jos pentru a-și menține sănătatea.

(Radio Iași/ FOTO Facebook Rotary Iași)