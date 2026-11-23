(FOTO/ AUDIO) Iași: Contrabandă cu aproximativ un milion de țigarete descoperită de polițiști

Polițiștii de frontieră din Iași au intervenit într-un caz de contrabandă cu țigări, în valoare de peste 520 de mii de lei.

Descoperirea a fost făcută în această dimineață, în timpul unei misiuni.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că vehiculul care transporta marfa avea înmatricularea suspendată, ceea ce a determinat controale suplimentare.

Conducătorul vehicului nu s-a conformat semnalelor polițiștilor, aceștia folosind focuri de armă pentru a opri vehiculul.

În interior au fost găsite mai multe baxuri de țigări, după cum a precizat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Denis Lazăr.

Denis Lazăr: După verificarea mijlocului de transport, în interior au fost descoperite mai multe baxuri cu țigarete. În urma inventarierii, s-a stabilit că autoutilitara transporta aproximativ un milion de țigarete. Întreaga cantitate de țigări, în valoare de 527 mii 986 de lei, precum și autoutilitara evaluată la 30 de mii de lei, au fost indisponibilizate în vederea confiscării.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)