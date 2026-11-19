Filarmonica MOLDOVA invită publicul la concertele din 26, 27 și 28 noiembrie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 noiembrie 2026, 14:47 / actualizat: 20 noiembrie 2026, 5:43

Filarmonica MOLDOVA invită publicul la concertele din 26, 27 și 28 noiembrie 2026

JOI, 26 noiembrie 2026 (Ora 19:00) – Sala „Henri Coandă” Palatul Culturii Iași

CONCERT CORAL – DE LA JAZZ LA BROADWAY

JOI, 26 noiembrie 2026, vă invităm la o seară muzicală plină de energie, rafinament și culoare, alături de Corul academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii „Moldova” din Iași.

Sub bagheta dirijoarei CONSUELA RADU-ȚAGA și acompaniat la pian de Ciprian Ciotloș, corul vă propune un program spectaculos, ce reunește lucrări celebre semnate de:

Hawley Ades

Anita Kerr

Leonard Bernstein / Mac Huff

Richard Rodgers / Clay Warnick

George Gershwin / Clay Warnick

La acest eveniment, intrarea publicului este LIBERĂ !

VINERI, 27 noiembrie 2026 (Ora 19:00) – Casa de Cultură a Studenților

CONCERT SIMFONIC – INTEGRALA SIMFONIILOR DE BEETHOVEN II

VINERI, 27 noiembrie 2026, iubitorii de muzică clasică sunt invitați la un eveniment cultural de neratat! Proiectul „Integrala simfoniilor de Beethoven” continuă cu cel de-al doilea concert, o seară care promite emoție pură, eleganță și o energie artistică desăvârșită.

La pupitrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Moldova” din Iași se va afla Maestrul CRISTIAN MANDEAL, unul dintre cei mai apreciați dirijori români pe scenele internaționale.

Cu o viziune artistică profundă și o rigoare exemplară, maestrul va ghida ansamblul și publicul printr-o experiență sonoră memorabilă, aducând în prim-plan forța și frumusețea creației beethoveniene.

Programul serii – Ludwig van Beethoven:

– Uvertura „Prometeu”, op. 43

– Simfonia nr. 1 în do major, op. 21

– Simfonia nr. 3 în mi bemol major, op. 55, „Eroica”

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe www.bilete.ro

SÂMBĂTĂ, 28 noiembrie 2026 (Ora 18:00) – ATRIUM PALAS MALL

CONCERT VOCAL-SIMFONIC – VINO LA PALAS SĂ APRINDEM LUMINILE DE CRĂCIUN!

Sunt momente în care muzica și lumina se împletesc pentru a da naștere unei emoții pure.

SÂMBĂTĂ, 28 noiembrie 2026, de la ora 18:00, Atrium Palas Mall devine scena unei seri de excepție, în care eleganța muzicii clasice întâlnește magia sărbătorilor de iarnă.

Alături de Orchestra Simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii „Moldova” Iași, te invităm să pășești într-o poveste de suflet.

Sub bagheta rafinată a dirijorului RADU POSTĂVARU, fiecare acord va încălzi inimile și va aduce mai aproape spiritul autentic al Crăciunului.

Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA

Într-un decor feeric, alături de cei dragi, vom da împreună semnalul începerii celui mai așteptat sezon al anului, lăsând lumina și muzica să ne inspire.

INTRAREA LIBERĂ!