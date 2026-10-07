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JOHANNA RUSU – CU NOI, PRIN MUZICĂ 

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 08:15


JOHANNA RUSU – CU NOI, PRIN MUZICĂ 

9 octombrie 2026 | ora 16:00
Casa Balș – Sala Caudella, Iași
Intrarea liberă

Vă invităm la un concert în amintirea Johannei Rusu, la trei ani de la plecarea ei dintre noi – o seară de muzică, prietenie și amintiri, construită cu mult suflet de cei care i-au fost apropiați.

Pe scenă:

Diana Bucur
Gabriel Bîrjovanu
Gabriel Gheorghiță
Ricardo Nori
Hatim Slaoui
Tatiana Purcaru
Adrian Ionescu
Vasilica Stoiciu-Frunza

Ciprian Oloi – pian
Valeriu Gadei – dirijor

Un program muzical variat, cu arii , lieduri,evergreen-uri,canzonete, momente de operă și operetă – –, dar și un moment aparte de muzică africană și marocană.
Seara se va încheia cu un moment special Animus, un ansamblu dirijat de Valeriu Gâdei, reunind foști membri ai coralei care a obținut numeroase premii internaționale și care a reprezentat o etapă importantă în parcursul artistic al Johannei.

Partener instituțional: Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași (UNAGE)
Partener media: Radio Iași,Tele M, Iasi TV Life
Susținător: Scandinavia Music School

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