JOHANNA RUSU – CU NOI, PRIN MUZICĂ 

Elevii de gimnaziu din Județul Iași sunt invitați să se înscrie până pe 31 octombrie în Ediția 2027 a campionatului național de matematică pe echipe – CampioMATE

Obiectivul este de a antrena 20.000 de elevi de gimnaziu din toată țara în acest an școlar. Participarea copiilor este gratuită. Județul...