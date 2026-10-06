Violoncellissimo pe scena Operei ieșene și aniversarea maestrului Marin Cazacu (5 octombrie 2026)

Violoncellissimo nu este doar numele unei formații. este un superlativ absolut, ca și Fortissimo (foarte tare sau cu cea mai mare intensitate, aici o folosim la figurat!!!), Appasionatissimo (cu extrem de multă pasiune), Dolcissimo (extrem de dulce și suav) sau Espressissimo (extrem de expresiv). Și toate li se potrivesc celor 16 muzicieni care au încântat publicul din sala Operei Naționale Române din Iași pe 5 octombrie, în cadrul Turneului lor Național, ediția a 8-a. Felicitări, dragii noștri, ne bucurăm că în formație au fost și trei ieșeni și vă mai așteptăm la Iași, în concerte la fel de spumoase și relaxante. La mulți ani, maestre Marin Cazacu!!!

Publicat de dvlad, 6 octombrie 2026, 17:49



Săptămâna a început bine, clasic, la puterea a treia.

CLASIC LA PUTEREA A TREIA este titlul Turneului Național Violoncellissimo, ediția a 8-a, în care îl aniversăm pe maestrul Marin Cazacu, fondatorul și conducătorul ansamblului, la 70 de ani.

După Concursul Enescu, unde a fost președintele secțiunii de violoncel, Maestrul Cazacu a inaugurat împreună cu Filarmonica Enescu, al cărei director este, o stagiune care se anunță – cum spune chiar el – poate cea mai spectaculoasă pe care a organizat-o în ultimii ani, prin numele mari anunțate deja, iar primul concert a demonstrat anvergura nouă imprimată Filarmonicii, cu marea pianistă Marta Argerich care a itnerpretat Concertul 3 de Prokofiev, cu Poemul Isis de Enescu și Lacul lebedelor în orchestrația dirijorului acestui concert, Mikhail Pletnev. Nume de talie mondială și toți extrem de longevivi. Marta Argerich are 85 de ani și tinde să ajungă din urmă cei mai longevivi pianiști ai lumii (Wilhelm Kempff sau Arthur Rubinstein care au trăit 95 de ani sau pe Alfred Brendel care la 95 de ani încă oferă cursuri de măiestrie, și să nu o uităm pe Cella Delavrancea, care a cântat până la 100 de ani).

Bune exemple pentru tânărul și energicul domn Marin Cazacu, la abia 70 de ani împliniți pe 30 septembrie 2026. De altfel, în concertul de pe scena Operei ieșene, a cântat și a prezentat fiecare piesă a programului cu o bucurie și un entuziasm prospăt și contagios, deși turneul se află deja la a 8-a ediție, iar la Iași poposește încă din 2023. Ca să nu mai spunem că ansamblul de violoncele are peste trei decenii de activitate!



Programul din acest an continuă direcția deja consolidată a turneului, o traversare sonoră „De la Baroc la Rock”, din care nu a lipsit Dansul Țărănesc de Constantin Dimitrescu sau tango-urile de Astor Piazzolla (Oblivion, Libertango), dar a știut să surprindă publicul și cu aranjamente de piese populare (Radu Sinaci) sau moderne, dinamice precum Conquest of Paradise (Vangelis) și reinterpretări orchestrale ale unor hituri pop-rock celebre, cum ar fi cele din repertoriul grului Queen sau Coldplay.

Dintre aparițiile internaționale ale ansamblului, trebuie amintite Sala UNESCO din Paris, Expo 2020 Dubai, Expo 2025 Osaka, concertele de la Madrid, Barcelona, Bruxelles, Washington, Praga, iar încununarea turneului prezent are loc pe 1 decembrie, la Roma.

Marin Cazacu s-a născut pe 30 septembrie 1956 și a studiat violoncelul la Liceul de muzică Dinu Lipatti din București, apoi la Conservatorul de stat Ciprian Porumbescu, în clasele profesorilor Serafim Antropov și Aurel Niculescu. Laureat al concursurilor internaționale de la Geneva, Markneukirchen, Leipzig, Bologna și Belgrad, este din 1983 solist concertist al Filarmonicii George Enescu și profesor universitar la Universitatea Națională de Muzică din București. A concertat pe trei continente, sub bagheta unor dirijori ca Ghennadi Rojdestvenski, Cristian Mandeal sau Horia Andreescu, și cântă pe un violoncel Lorenzo Ventapane (1820). Alături de activitatea sa interpretativă, Marin Cazacu a fondat în 1999 Festivalul Internațional Enescu și muzica lumii de la Sinaia și a inițiat proiectul Orchestrelor Naționale de Tineret ale României.

Ansamblul Violoncellissimo reunește tineri muzicieni, studenți și absolvenți de elită formați la Universitatea Națională de Muzică din București. La Iași a ajuns o formulă standard, de 14 violonceliști; Mădălina Fara (Tudose)- solo la Dans țărănesc, Diana Petre, Daria Cornițov, Clara-Sofia Lupașcu, Radu Sinaci, Cornelius Zirbo, Horațiu Ludușan, Adrian Precup, Alexandru Titan, Bogdan Postolache, Mihail Grigore, Adrian Istrate, Ioan Pădurariu, plus pianistul Cătălin Răducanu, excelent improvizator și acompaniator despre care dl Cazacu ne-a spus că a cântat fără partituri și Iulia Bitta, la percuție.

Cătălin Răducanu:

Daniela Vlad