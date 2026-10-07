Mineral Expo – Bijuterii și Minerale 9 – 11 octombrie 2026, Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 06:34





O nouă ediție a Mineral Expo – Bijuterii și Minerale, eveniment dedicat mineralogiei, colecționarilor, bijuteriilor și patrimoniului geologic, se va desfășura în perioada 9 – 11 octombrie 2026, la Palatul Culturii din Iași.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația „Mineral Expo”, în Holul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, și propune publicului o întâlnire cu lumea fascinantă a mineralelor, cristalelor și pietrelor prețioase și semiprețioase.

Unul dintre punctele de atracție ale ediției din acest an îl constituie o colecție de stibine de dimensiuni considerabile, provenite din zona minieră a Maramureșului.

Stibina, sulfura de antimoniu, se remarcă prin formele sale cristaline spectaculoase și prin luciul metalic caracteristic și reprezintă unul dintre mineralele definitorii pentru patrimoniul mineralogic al nordului României.

Zonele miniere istorice din Maramureș, între care Baia Sprie, Cavnic, Herja și Băiuț, sunt recunoscute pentru bogăția și diversitatea „florilor de mină”. În mod special, Baia Sprie este cunoscută pentru cristalele sale de stibină, iar exemplarele deosebite prezentate în cadrul Mineral Expo oferă publicului ocazia de a descoperi valoarea științifică, estetică și patrimonială a acestor formațiuni geologice.

Mineral Expo propune, astfel, mai mult decât o expoziție cu vânzare de bijuterii, cristale și pietre semiprețioase. Este o întâlnire între public și patrimoniul geologic, între frumusețea naturală a cristalelor și cunoașterea științifică, într-unul dintre cele mai reprezentative spații culturale ale Iașului – Palatul Culturii.

Invităm pe ieșeni și pe toți cei pasionați de minerale, cristale, bijuterii și patrimoniu geologic să descopere această expoziție și poveștile fascinante pe care le păstrează fiecare exemplar. Program de vizitare: 10.00 – 18.00. Accesul publicului este gratuit.