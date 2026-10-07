Neamţ: A fost predat amplasamentul pentru construcţia noului SJU Piatra-Neamţ

Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ a predat, miercuri, amplasamentul către companiile care vor construi noul Spital Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ, investiţie în valoare de 300 de milioane de euro asigurată prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti (PNIIUS).

Preşedintele CJ Neamţ, Daniel-Vasilică Harpa, a declarat că aceasta este cea mai mare investiţie din judeţul Neamţ, din ultimii 36 de ani.

‘Este un moment istoric pentru judeţul Neamţ, pentru că, după zeci de ani de zile, judeţul merită să aibă un nou spital judeţean. (…) Avem finanţarea asigurată şi contractul semnat cu reprezentanţii firmelor care au câştigat licitaţia. Asta înseamnă că nu vom avea probleme financiare cu această investiţie’, a transmis preşedintele CJ Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

La rândul său, managerul SJU Piatra-Neamţ a precizat că în noul spital vor fi înglobate secţiile care fac parte din zona urgenţelor medico-chirurgicale.

‘Noul spital nu va îngloba toate specialităţile de la actualul SJU Piatra-Neamţ dar am încercat cu cei de la CJ Neamţ şi cu proiectantul să găsim soluţia cea mai bună, tocmai pentru că este spital de urgenţă, şi să aducem în acest spital nou specialităţile medicale care reprezintă urgenţe. (..) Aducem specialităţile care reprezintă urgenţele medico-chirurgicale’, a precizat managerul SJU Piatra-Neamţ, conf. dr. Alexandru Patraşcu.

Noul spital din Piatra-Neamţ va avea 468 de paturi din care 38 de paturi sunt alocate spitalizării de zi iar 40 de paturi sunt pentru Anestezie Terapie Intensivă.

Clădirea va avea regim de subsol, demisol, parter şi cinci etaje, pe o suprafaţă construită de 14.550 metri pătraţi şi o suprafaţă desfăşurată de 66.342 metri pătraţi.

Este prevăzută şi o anexă tehnică, pe circa 1.269 metri pătraţi.

Proiectul în valoare de 300 de milioane de euro prevede atât construcţia noului spital cât şi dotarea acestuia cu aparatură şi echipamente medicale.

Data de finalizare a proiectului este 30 aprilie 2029.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)