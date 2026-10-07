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Bacău: Pompierii au reuşit să stingă incendiul forestier de la Dofteana, după şapte zile de intervenţie continuă

Bacău: Pompierii au reuşit să stingă incendiul forestier de la Dofteana, după şapte zile de intervenţie continuă
7 octombrie 2026, 17:42

Pompierii băcăuani au reuşit să stingă incendiul de fond forestier din localitatea Dofteana, după şapte zile de intervenţie continună, a informat, miercuri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Incendiul s-a manifestat la nivelul litieriei forestiere, într-o zonă greu accesibilă, cu teren accidentat şi pante abrupte, pe o suprafaţă de aproximativ 2,5 hectare.

‘Particularităţile terenului au îngreunat semnificativ intervenţia, accesul autospecialelor până la focare nefiind posibil. În aceste condiţii, pompierii au transportat apa cu ajutorul vermorelelor, deplasându-se pe jos până în zonele afectate şi acţionând pentru lichidarea focarelor’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuţa Socaci.

La misiune au participat pompieri militari din cadrul Detaşamentelor de Pompieri Oneşti, Moineşti şi Bacau, voluntari ai SVSU Dofteana, angajaţi ai Ocolului Silvic Târgu Ocna şi voluntari ai Asociaţiei Salvatorilor Voluntari 4×4 – Rescue 4×4.

În urma cercetărilor efectuate, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind foc deschis în spaţii deschise.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)

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