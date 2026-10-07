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Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din cadrul FESTIVALULUI MUZICII ROMÂNEȘTI – Ediția A XXVIII-A

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 06:41

În perioada 12-16 octombrie 2026, Filarmonica „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” organizează cea de a XXVIII-a ediție a Festivalului Muzicii Românești. Manifestare cu o tradiție de peste cinci decenii, festivalul aduce în atenția publicului creația muzicală cultă românească, de la repertoriul consacrat până la creația contemporană și primele audiții.

Calendarul ediției de anul acesta reunește o serie de evenimente cultural-artistice deosebite, la care publicul ieșean este așteptat cu drag.

LUNI, 12 octombrie 2026, ora 19:00 – CONCERT CAMERAL – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

Sonorități Fauviste – Ansamblul Pro Musica Academica

Daniel Paicu – clarinet bas

Zaharia Hojbotă – clarinet

Emilian Clipa – clarinet alto, corn de basset

Bogdan Irina – clarinet piccolo, clarinet alto

Costel Enea – clarinet

Andrei Enoiu – pian

În program:

Paul Pintilie – Cântă Corbul din Cimpoi

Sebastian Androne Nakanishi – Hakken

Paul Pintilie – Dor…

Bogdan Chiroșcă – Nocturnă

Ciprian Ion – Sonorități Fauviste

Romeo Cozma – Ecouri, Dans ritual, Orient Expres

MARȚI, 13 octombrie 2026, ora 19:00 – CONCERT CORAL – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

Corul Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii MOLDOVA va susține în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” , începând cu ora 19:00, un concert coral deosebit, intitulat „INGENIUM”.

Dirijor: CONSUELA RADU-ȚAGA

Prezintă: DIANA-BEATRICE ANDRON

În program:

Felicia Donceanu – Trei poeme corale pe versuri de Tudor Arghezi

Miriam Marbé – Trei coruri pe versuri populare

Felicia Donceanu – Ciocârlia, Între păsări

Diana Nuțeanu-Vodă – Scherzo

Carmen Petra-Basacopol – Cântece sacre, op. 90

Irina Odăgescu-Țuțuianu – Tatăl nostru

MIERCURI, 14 octombrie 2026, ora 19:00 – CONCERT CAMERAL – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

IDENTITATE ROMÂNEASCA

Festivalul Muzicii Românești continuă cu un concert cameral susținut de Cvartetul „Ad Libitum” al Filarmonicii MOLDOVA Iași.

Remus Azoiței, vioară

Șerban Mereuță, vioară

Doru Costăchescu, violă

Filip Papa, violoncel

În program:

Bogdan Chiroșcă – Cvartetul nr. 2

Radu Paladi – Cvartetul nr. 1 în do minor

JOI, 15 octombrie 2026, ora 19:00 – CONCERT CAMERAL – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

FIRE DE DOR – cu Moldo Duo

RADU RĂȚOI – acordeon

ȘTEFAN DIACONU – flaut

În program:

M. Weinberg – Rapsodia pe teme moldovenești

G. Enescu – Cantabile și Presto

A. Chelărescu – Rustem Pop

G. Enescu – Nocturna

C. Dumitrescu – Dans țărănesc

C. Porumbescu – Balada

G. Enescu – Rapsodia nr. 1

B. Bartók – Dansuri românești

VINERI, 16 octombrie 2026, ora 19:00 – CONCERT VOCAL-SIMFONIC – Casa de Cultură a Studenților Iași

ELEGIA TIMPULUI

Orchestra simfonică

Corul academic „Gavriil Musicescu”

Dirijor: CONSTANTIN GRIGORE

Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA

În program:

George Enescu – Rapsodia română nr. 1 în la major, op.11

Carmen Petra-Basacopol – Concert pentru pian și orchestră op. 19

Solist: VINICIU MOROIANU – pian

Dan Dediu – Elegia Minacciosa – primă audiție

Cristina Uruc – Psalm Dixit Dominus – primă audiție absolută

Soliste: CRISTINA GRIGORAȘ, soprană

MARIA MIRON SÎRBU , mezzo-soprană

Biletele pentru toate evenimentele organizate de Filarmonica MOLDOVA, pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe www.bilete.ro

Relații la telefon: 0332/ 882025

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