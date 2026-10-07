Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din cadrul FESTIVALULUI MUZICII ROMÂNEȘTI – Ediția A XXVIII-A
Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 06:41
În perioada 12-16 octombrie 2026, Filarmonica „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” organizează cea de a XXVIII-a ediție a Festivalului Muzicii Românești. Manifestare cu o tradiție de peste cinci decenii, festivalul aduce în atenția publicului creația muzicală cultă românească, de la repertoriul consacrat până la creația contemporană și primele audiții.
Calendarul ediției de anul acesta reunește o serie de evenimente cultural-artistice deosebite, la care publicul ieșean este așteptat cu drag.
LUNI, 12 octombrie 2026, ora 19:00 – CONCERT CAMERAL – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”
Sonorități Fauviste – Ansamblul Pro Musica Academica
Daniel Paicu – clarinet bas
Zaharia Hojbotă – clarinet
Emilian Clipa – clarinet alto, corn de basset
Bogdan Irina – clarinet piccolo, clarinet alto
Costel Enea – clarinet
Andrei Enoiu – pian
În program:
Paul Pintilie – Cântă Corbul din Cimpoi
Sebastian Androne Nakanishi – Hakken
Paul Pintilie – Dor…
Bogdan Chiroșcă – Nocturnă
Ciprian Ion – Sonorități Fauviste
Romeo Cozma – Ecouri, Dans ritual, Orient Expres
MARȚI, 13 octombrie 2026, ora 19:00 – CONCERT CORAL – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”
Corul Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii MOLDOVA va susține în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” , începând cu ora 19:00, un concert coral deosebit, intitulat „INGENIUM”.
Dirijor: CONSUELA RADU-ȚAGA
Prezintă: DIANA-BEATRICE ANDRON
În program:
Felicia Donceanu – Trei poeme corale pe versuri de Tudor Arghezi
Miriam Marbé – Trei coruri pe versuri populare
Felicia Donceanu – Ciocârlia, Între păsări
Diana Nuțeanu-Vodă – Scherzo
Carmen Petra-Basacopol – Cântece sacre, op. 90
Irina Odăgescu-Țuțuianu – Tatăl nostru
MIERCURI, 14 octombrie 2026, ora 19:00 – CONCERT CAMERAL – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”
IDENTITATE ROMÂNEASCA
Festivalul Muzicii Românești continuă cu un concert cameral susținut de Cvartetul „Ad Libitum” al Filarmonicii MOLDOVA Iași.
Remus Azoiței, vioară
Șerban Mereuță, vioară
Doru Costăchescu, violă
Filip Papa, violoncel
În program:
Bogdan Chiroșcă – Cvartetul nr. 2
Radu Paladi – Cvartetul nr. 1 în do minor
JOI, 15 octombrie 2026, ora 19:00 – CONCERT CAMERAL – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”
FIRE DE DOR – cu Moldo Duo
RADU RĂȚOI – acordeon
ȘTEFAN DIACONU – flaut
În program:
M. Weinberg – Rapsodia pe teme moldovenești
G. Enescu – Cantabile și Presto
A. Chelărescu – Rustem Pop
G. Enescu – Nocturna
C. Dumitrescu – Dans țărănesc
C. Porumbescu – Balada
G. Enescu – Rapsodia nr. 1
B. Bartók – Dansuri românești
VINERI, 16 octombrie 2026, ora 19:00 – CONCERT VOCAL-SIMFONIC – Casa de Cultură a Studenților Iași
ELEGIA TIMPULUI
Orchestra simfonică
Corul academic „Gavriil Musicescu”
Dirijor: CONSTANTIN GRIGORE
Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA
În program:
George Enescu – Rapsodia română nr. 1 în la major, op.11
Carmen Petra-Basacopol – Concert pentru pian și orchestră op. 19
Solist: VINICIU MOROIANU – pian
Dan Dediu – Elegia Minacciosa – primă audiție
Cristina Uruc – Psalm Dixit Dominus – primă audiție absolută
Soliste: CRISTINA GRIGORAȘ, soprană
MARIA MIRON SÎRBU , mezzo-soprană
Biletele pentru toate evenimentele organizate de Filarmonica MOLDOVA, pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe www.bilete.ro
Relații la telefon: 0332/ 882025