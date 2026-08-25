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Guvernul francez interzice telefoanele mobile în licee

Guvernul francez interzice telefoanele mobile în licee

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 05:59

Guvernul francez a confirmat interzicerea telefoanelor mobile în licee odată cu începerea noului an şcolar.

Legea se aplică deja din 2018 de la grădiniţe la gimnazii.

Preşedintele Emmanuel Macron a decis să promulge textul, deşi Consiliul Constituţional a respins partea care interzicea accesul la reţelele sociale pentru cei sub 15 ani.

Regulamentele interne ale instituţiilor de învăţământ vor putea prevedea şi excepţii, în special pentru elevii cu dizabilităţi, dar şi pentru anumite scopuri pedagogice.

Potrivit unor oficiali citaţi de France Presse, implementarea acestor măsuri în licee se anunţă dificilă, pentru că sunt proceduri greoaie de modificare a regulamentelor liceelor şi nu există suficiente posibilităţi de supraveghere.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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