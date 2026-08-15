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Cutremur cu magnitudinea de 7,7 în Marea Flores din Indonezia, alertă de tsunami

Cutremur cu magnitudinea de 7,7 în Marea Flores din Indonezia, alertă de tsunami

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 august 2026, 08:30 / actualizat: 15 august 2026, 10:52

UPDATE – ora 08:30 – Două persoane şi-au pierdut viaţa în urma unui puternic seism, cu magnitudinea de 7,7 grade pe scara Richter, produs sâmbătă dimineaţă în zona insulei Flores din Indonezia.

Autorităţile indoneziene au emis alertă de tsunami, dar ulterior au ridicat alerta. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 35 km şi a avut epicentrul în zona submarină a Mării Flores.

Un cutremur puternic a lovit în largul coastelor Indoneziei sâmbătă dimineaţa devreme, urmat de mai multe replici, a anunţat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), ceea ce a determinat agenţia de geofizică a ţării să emită o alertă timpurie de tsunami.

EMSC a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 7,7 grade pe scara Richter în jurul orei 4:58 dimineaţa, ora locală (21:58 GMT), la o adâncime de 35 km, urmat de cel puţin trei replici.

Agenţia de geofizică din Indonezia, BMKG, a emis o avertizare timpurie de tsunami pentru unele regiuni din ţară. Centrul de avertizare de tsunami din Australia a declarat că seismul submarin „nu va reprezenta o ameninţare de tsunami pentru continentul australian, insule sau teritorii”.  (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilusrativă)

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