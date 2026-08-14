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Un incendiu forestier de proporţii a izbucnit în peninsula grecească Halkidiki

Un incendiu forestier de proporţii a izbucnit în peninsula grecească Halkidiki

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 07:43

Un incendiu forestier de proporţii a izbucnit ieri în peninsula grecească Halkidiki, o destinaţie de vacanţă pentru mulţi români.

Sunt afectate localităţile Siviri şi Fourka de pe braţul Kassandra, unde autorităţile au trimis mesaje de evacuare prin sistemul de alertă 112.

Zeci de persoane au fost evacuate chiar de pe plajă, inclusiv pe cale maritimă, cu ajutorul pazei de coastă şi al bărcilor localnicilor.

Potrivit corespondentei RRA la Atena, întreaga Grecie este în alertă din cauza riscului de incendii cotat ca extrem sau foarte ridicat.

Mihaela Lambrinidou – Autorităţile le recomandă cetăţenilor să evite orice activitate în aer liber, care ar putea provoca incendii, în timp ce patrulele aeriene şi supravegherea zonelor cu risc sunt intensificate. În acelaşi timp atinge /…/ punctul culminant ieşirea din Atena pentru sărbătoarea de 15 august de Sfântă Mărie. Porturile Pireu, Rafina şi Lavrio sunt foarte, foarte aglomerate, iar călătorii sunt sfătuiţi să ajungă din timp şi să verifice disponibilitatea biletelor. Pe unele curse către insulele Paros, Naxos sau Santorini, gradul de ocupare a ajuns deja la aproximativ 98%. Trafic intens este înregistrat şi la punctele de intrare în Grecia, unde se formează cozi şi sunt posibile aşteptări de mai multe ore. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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