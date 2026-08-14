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Spaţiul aerian al României au fost încălcat ieri de trei ori

Spaţiul aerian al României au fost încălcat ieri de trei ori

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 07:47

Spaţiul aerian al României a fost din nou încălcat ieri cu drone în trei rânduri.

Aparatele au intrat în judeţul Tulcea, unde au zburat pentru câteva minute, apoi s-au îndreptat spre Ucraina, a anunţat Ministerul Apărării. La scurt timp s-au auzit explozii în ţara vecină. În fiecare dintre cele trei cazuri au fost ridicate de urgenţă de la sol avioane de luptă româneşti şi aliate. Tot ieri, în zona turistică din Costineşti, la 15 metri de stabilopozi, a fost descoperit un fragment de dronă. Autorităţile nu au comunicat încă provenienţa vehiculelor aeriene.(Rador/ FOTO arhiva)

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