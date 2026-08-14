(AUDIO) Crescătorii de oi din Botoşani anunţă reluarea protestelor

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 07:55

Crescătorii de oi din Botoşani anunţă reluarea protestelor și cer Guvernului să intervină urgent, pentru soluţionarea problemelor majore cu care se confruntă sectorul ovin din România.

Preşedintele Asociaţiei Moldoovis, Ionică Nechifor, a precizat că,astăzi, la Sibiu, va avea loc o întâlnire a crescătorilor de ovine și caprine din toată țara cu vice-premierul Tanczos Barna.

Despre solicitările fermierilor pentru guvernanți ne spune mai multe corespondenta noastră la Botoșani, Gina Poenaru: