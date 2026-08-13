Neamţ: 60 de percheziţii la membrii unor reţele internaţionale de trafic cu ţigări

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2026, 12:09

Astăzi, 13 august 2026, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț, au pus în aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Neamț, Iași și Suceava, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, începând cu anul 2024, respectiv 2025, în orașul Târgu Neamț, s-ar fi constituit, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, două grupări de criminalitate organizată, formate din cetățeni români și moldoveni, aflate într-o strânsă legătură infracțională, ambele specializate în contrabanda cu țigarete.

Ambele grupuri infracționale ar fi acționat în mod similar, cu excepția faptului că cea de-a doua ar fi fost formată din mai mulți membri aflați pe diverse paliere infracționale, cu roluri prestabilite și sarcini clar trasate de către liderul grupării, încă de la începutul constituirii.

De asemenea, din actele de urmărire penală a reieșit că al doilea grup infracțional organizat ar fi comportat un caracter transfrontalier, cu arie operațională în județele Neamț, Iași, Suceava și cu zone de vânzare a țigaretelor, atât în România, cât și în Italia, Germania și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate diverse cantități de țigarete comercializate de către membrii grupurilor de criminalitate organizată.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamț.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Bacău, Suceava, Iași, Galați, Ploiești și serviciilor de combatere a criminalității organizate Buzău, Harghita, Vaslui, Botoșani și Dâmbovița, Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și grupărilor mobile de jandarmi Bacău și Târgu Mureș.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO IPJ Neamț)