Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Neamţ: 60 de percheziţii la membrii unor reţele internaţionale de trafic cu ţigări

Neamţ: 60 de percheziţii la membrii unor reţele internaţionale de trafic cu ţigări

Neamţ: 60 de percheziţii la membrii unor reţele internaţionale de trafic cu ţigări

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2026, 12:09

Astăzi, 13 august 2026, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț, au pus în aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Neamț, Iași și Suceava, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, începând cu anul 2024, respectiv 2025, în orașul Târgu Neamț, s-ar fi constituit, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, două grupări de criminalitate organizată, formate din cetățeni români și moldoveni, aflate într-o strânsă legătură infracțională, ambele specializate în contrabanda cu țigarete.

Ambele grupuri infracționale ar fi acționat în mod similar, cu excepția faptului că cea de-a doua ar fi fost formată din mai mulți membri aflați pe diverse paliere infracționale, cu roluri prestabilite și sarcini clar trasate de către liderul grupării, încă de la începutul constituirii.

De asemenea, din actele de urmărire penală a reieșit că al doilea grup infracțional organizat ar fi comportat un caracter transfrontalier, cu arie operațională în județele Neamț, Iași, Suceava și cu zone de vânzare a țigaretelor, atât în România, cât și în Italia, Germania și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate diverse cantități de țigarete comercializate de către membrii grupurilor de criminalitate organizată.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamț.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Bacău, Suceava, Iași, Galați, Ploiești și serviciilor de combatere a criminalității organizate Buzău, Harghita, Vaslui, Botoșani și Dâmbovița, Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și grupărilor mobile de jandarmi Bacău și Târgu Mureș.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO IPJ Neamț)

Etichete:
Restricţii de circulaţie în perioada minivacanţei de Sfânta Maria
Prim plan joi, 13 august 2026, 10:12

Restricţii de circulaţie în perioada minivacanţei de Sfânta Maria

Circulaţia camioanelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restricţionată în perioada minivacanţei de Sfânta Maria, pe mai multe drumuri din...

Restricţii de circulaţie în perioada minivacanţei de Sfânta Maria
Elevii care aparţin minorităţilor naţionale susțin astăzi proba la Limba şi literatura maternă
Prim plan joi, 13 august 2026, 10:00

Elevii care aparţin minorităţilor naţionale susțin astăzi proba la Limba şi literatura maternă

Elevii care aparţin minorităţilor naţionale vor susţine astăzi proba la Limba şi literatura maternă – ultima în cadrul examenului de...

Elevii care aparţin minorităţilor naţionale susțin astăzi proba la Limba şi literatura maternă
Compania Nuclearelectrica anunţă că a început oprirea controlată a Unităţii 2 a centralei de la Cernavodă
Prim plan joi, 13 august 2026, 09:58

Compania Nuclearelectrica anunţă că a început oprirea controlată a Unităţii 2 a centralei de la Cernavodă

Compania Nuclearelectrica anunţă că a început oprirea controlată a Unităţii 2 a centralei de la Cernavodă. Decizia vine pe fondul scăderii...

Compania Nuclearelectrica anunţă că a început oprirea controlată a Unităţii 2 a centralei de la Cernavodă
Cutremur în Columbia: Bilanţul creşte la 265 de morţi; căutarea supravieţuitorilor, în fază decisivă
Prim plan joi, 13 august 2026, 09:50

Cutremur în Columbia: Bilanţul creşte la 265 de morţi; căutarea supravieţuitorilor, în fază decisivă

Operaţiunile de căutare a supravieţuitorilor puternicului seism care a lovit luni vestul Columbiei au ajuns miercuri într-o fază decisivă....

Cutremur în Columbia: Bilanţul creşte la 265 de morţi; căutarea supravieţuitorilor, în fază decisivă
Prim plan joi, 13 august 2026, 07:58

Suceava: Pelerinaj la Sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica

Mii de pelerini sunt așteptați și anul acesta la sanctuarul național marian de la Cacica (jud. Suceava) în zilele de 13, 14 și 15 august 2026,...

Suceava: Pelerinaj la Sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica
Prim plan joi, 13 august 2026, 07:53

(AUDIO) Botoșani: O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Săveni, cu fonduri europene

O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Săveni, în cadrul unui proiect finanțat prin fonduri europene, prin Programul Dezvoltare...

(AUDIO) Botoșani: O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Săveni, cu fonduri europene
Prim plan joi, 13 august 2026, 07:52

(AUDIO) Galați: O nouă creșă a fost inaugurată în comuna Tulucești, prin Programul „Sfânta Ana”

O nouă creșă a fost inaugurată, ieri, în comuna Tulucești, județul Galați, prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”, coordonat de...

(AUDIO) Galați: O nouă creșă a fost inaugurată în comuna Tulucești, prin Programul „Sfânta Ana”
Prim plan joi, 13 august 2026, 07:39

Mai multe acte normative au fost adoptate de Camera Deputaţilor, la finalul celei de-a treia sesiuni extraordinare din această vară

Mai multe acte normative au fost adoptate de Camera Deputaţilor, la finalul celei de-a treia sesiuni extraordinare din această vară. Printre...

Mai multe acte normative au fost adoptate de Camera Deputaţilor, la finalul celei de-a treia sesiuni extraordinare din această vară