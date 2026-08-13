Compania Nuclearelectrica anunţă că a început oprirea controlată a Unităţii 2 a centralei de la Cernavodă

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2026, 09:58

Compania Nuclearelectrica anunţă că a început oprirea controlată a Unităţii 2 a centralei de la Cernavodă.

Decizia vine pe fondul scăderii continue a nivelului Dunării, ale cărei debite la intrarea în ţară au ajuns la doar o treime din media multianuală a lunii august. Unitatea 1 a centralei a fost deconectată la sfârşitul lunii trecute din aceleaşi motive hidrologice.

Reprezentanţii Nuclearelectrica dau asigurări că menţinerea în stare optimă a ambelor reactoare se face în deplină siguranţă pentru populaţie, personal şi mediu, fără a afecta parametrii de securitate nucleară.

Pentru acoperirea deficitului din reţea, sistemul electroenergetic mizează pe producţia eoliană, pe Grupul 4 de la Rovinari şi pe energia hidro, la care se adaugă posibilitatea unor importuri.

În acest context, Ministerul Energiei reiterează apelul către populaţie pentru un consum responsabil, mai ales în ore de vârf.(Rador/ FOTO imagine generată cu AI)