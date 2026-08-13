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Elevii care aparţin minorităţilor naţionale susțin astăzi proba la Limba şi literatura maternă

Elevii care aparţin minorităţilor naţionale susțin astăzi proba la Limba şi literatura maternă

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2026, 10:00

Elevii care aparţin minorităţilor naţionale vor susţine astăzi proba la Limba şi literatura maternă – ultima în cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă.

Pentru ceilalţi absolvenţi, examenul s-a încheiat ieri cu proba la alegere a profilului.

Primele rezultate vor fi afişate marţi, pe 18 august, iar cele finale, după soluţionarea contestaţiilor, pe 24 august.(Rador/ FOTO imagine generată cu AI)

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