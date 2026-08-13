Elevii care aparţin minorităţilor naţionale susțin astăzi proba la Limba şi literatura maternă

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2026, 10:00

Elevii care aparţin minorităţilor naţionale vor susţine astăzi proba la Limba şi literatura maternă – ultima în cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă.

Pentru ceilalţi absolvenţi, examenul s-a încheiat ieri cu proba la alegere a profilului.

Primele rezultate vor fi afişate marţi, pe 18 august, iar cele finale, după soluţionarea contestaţiilor, pe 24 august.(Rador/ FOTO imagine generată cu AI)