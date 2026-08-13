Cutremur în Columbia: Bilanţul creşte la 265 de morţi; căutarea supravieţuitorilor, în fază decisivă

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2026, 09:50

Operaţiunile de căutare a supravieţuitorilor puternicului seism care a lovit luni vestul Columbiei au ajuns miercuri într-o fază decisivă. Bilanţul a crescut la 265 de morţi şi sute de dispăruţi.

Cutremurul cu magnitudinea 7,4, al cărui epicentru s-a situat în departamentul sărac Choco, pe coasta Pacificului, este cel mai mortal din acest secol din Columbia, relatează joi AFP. Acesta a afectat numeroase localităţi din vest, printre care Cali, al treilea oraş ca mărime din ţară, şi Pereira, din ‘regiunea cafelei’.

Miercuri, la Pereira, echipele de salvare îşi concentrau eforturile asupra unei brutării prăbuşite, de unde sperau să-l scoată în viaţă pe un vânzător ambulant, blocat sub dărâmături. El fusese localizat cu ajutorul unor aparate capabile să detecteze vibraţiile. ‘Ni se spune că ar putea fi el, aşteptăm cu emoţie’, a declarat nepoata sa în vârstă de 16 ani, Sara Loaiza. ‘Sper să fie el, să fie în viaţă’, a adăugat ea.

Jurnaliştii AFP au observat că bărbatul părea să răspundă atunci când echipele de salvare îi cereau să bată de două ori, apoi de trei ori, din groapa în care se afla, stârnind aplauzele mulţimii prezente la faţa locului.

Potrivit experţilor, termenul critic pentru găsirea supravieţuitorilor este de 72 de ore. Acest termen expiră joi dimineaţă (ora locală).

‘Intrăm în faza finală a primelor 72 de ore’, a subliniat miercuri dimineaţă primarul oraşului Cali, Alejandro Eder. ‘Asta nu înseamnă că nu vor mai fi supravieţuitori după aceea, dar va fi mai dificil’, a precizat el.

‘Sunt ore critice, deoarece au trecut deja două zile’, a declarat pentru AFP Julio Cesar Pineda, un salvator voluntar în vârstă de 67 de ani. Cu toate acestea, el îşi păstrează speranţa: ‘Ştiu că astăzi şi mâine vom scoate oameni în viaţă’ de sub dărâmături.

În Cali şi Pereira, cele două oraşe cele mai afectate de dezastru, echipele din cadrul serviciilor pentru intervenţii de urgenţă şi voluntarii se pregăteau să lucreze pentru a treia noapte la rând, cu mâinile goale sau cu ajutorul macaralelor şi al câinilor de căutare, oprindu-se la intervale regulate pentru a încerca să detecteze eventuale semne de viaţă.

Preşedintele Abelardo de la Espriella, care a preluat mandatul săptămâna trecută, a comunicat la sfârşitul după-amiezii zilei de miercuri un nou bilanţ, menţionând 265 de morţi, aproape 3.500 de răniţi şi 500 de dispăruţi.

Peste 11.000 de locuinţe au fost distruse în urma catastrofei, iar mii de familii au rămas fără casă.

Liderul de extremă dreapta a decretat trei zile de doliu naţional ‘în memoria tuturor celor care şi-au pierdut viaţa’, precum şi ‘starea de urgenţă economică’, o măsură care îi permite să perceapă impozite şi să modifice bugetul fără a mai trece prin Parlament. ‘Am decis să recurg la starea de urgenţă economică, un mecanism prevăzut de Constituţia noastră’, a declarat oficialul în cadrul unei conferinţe de presă. De asemenea, el a anunţat crearea unui fond destinat victimelor cutremurului. ‘Vom face tot ceea ce este necesar’, a promis oficialul.

Mulţi locuitori au petrecut deja două nopţi în aer liber, fie pentru că locuinţele lor au fost avariate, fie de teama unor replici.

În oraşul montan El Cairo, situat la aproximativ 250 kilometri nord de Cali, locuitorii sunt traumatizaţi. ‘Oamenii nu vor să se întoarcă acasă, nu vor să doarmă, nu ştiu ce să facă’, a declarat Adriana Gonzalez, o bucătăreasă în vârstă de 40 de ani.

Mery Quintero, în vârstă de 51 de ani, şi-a văzut ‘sursa de venit’ dispărând odată cu cutremurul. Magazinul ei de haine este acoperit de moloz. ‘Este foarte greu’, a recunoscut ea.

În cartierul Providencia din Pereira, oraş deja afectat de un seism care a provocat aproape 1.200 de morţi în 1999, locuitorii şi-au petrecut ziua scoţând obiecte de mobilier şi lucruri personale din locuinţele lor distruse.

Printre aceştia se număra şi avocata Ana Paulina Crosthwaite, al cărei bloc a fost declarat periculos după cutremur. Ea s-a declarat ‘şocată’ în faţa acestei ‘noi realităţi’. ‘Nu suntem pregătiţi să le spunem copiilor noştri că trebuie să apucăm ce putem şi să începem o viaţă nouă’, a declarat ea pentru AFP.

Numeroşi columbieni s-au mobilizat, transportând apă şi alimente în cartierele afectate sau stând la coadă pentru a dona sânge. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)