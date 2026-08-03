Pompierii din Grecia au reluat intervenţiile pentru a aduce sub control incendiile de vegetaţie la vest de Atena

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 09:16

Pompierii din Grecia au reluat intervenţiile pentru a aduce sub control incendiile de vegetaţie la vest de Atena.

Duminică, doi pompieri au murit când elicopterul în care se aflau s-a ciocnit cu altul, în timpul intervenţiilor împotriva incendiilor.

Un pilot britanic şi colegi greci au supravieţuit accidentului. După Franţa şi Spania, acum Grecia este cuprinsă de flăcări. Cel mai grav incendiu este la vest de Atena, unde flăcările sunt alimentate de temperaturi ridicate, vegetaţie uscată şi rafale puternice de vânt.

Oamenii au fost evacuaţi, iar pompierii luptă împotriva incendiilor. Doi pompieri au fost ucişi când elicopterul în care se aflau a fost lovit din spate de un altul şi s-a prăbuşit la sol. Cu câteva ore înainte, premierul ţării a avertizat cu privire la riscul zborurilor deasupra flăcărilor pe fondul rafalelor puternice de vânt.

În contextul în care incendiile se îndreaptă spre Atena, premierul a avertizat că vor urma zile extrem de dificile, relatează corespondentul BBC. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)