UPDATE Preşedintele Nicuşor Dan: Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României

Publicat de Andreea Drilea, 1 august 2026, 10:24

UPDATE – Preşedintele Nicuşor Dan a salutat, sâmbătă, raportul Agenţiei Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României.

‘În ciuda zgomotului politic, România funcţionează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR şi o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, Codul urbanismului, o lege importantă, care este în dezbatere încă din 2019. Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din Bucureşti din 2024, aşa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară şi în Legea bugetului pe 2026’, a afirmat şeful statului, potrivit unui mesaj video transmis de Administraţia Prezidenţială.

Nicuşor Dan a menţionat că au rămas trei jaloane din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

‘Două dintre ele, Legea ANI şi Legea biodiversităţii, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două Camere ale Parlamentului au fost deja convocate. Şi a mai rămas Legea salarizării, ultimul jalon şi cel mai dificil din PNRR, unde dezbaterea e în curs şi mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte. Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziţia politică a viitorului Guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziţia politică a viitorului Guvern. Şi există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziţia sa politică, împreună cu Banca Naţională vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acţiunile necesare pentru trecerea la euro’, a subliniat preşedintele în mesaj.

Şeful statului a salutat raportul Fitch, ‘care reconfirmă stabilitatea financiară a României’.

‘Există în raport o oarecare îngrijorare faţă de situaţia politică din România. Şi, faţă de această chestiune, îi invit şi pe români, şi pe partenerii noştri, şi mediul financiar să separe acţiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislaţia necesară pentru ca România să intre în OCDE şi au fost mai mult de 100 de acte normative numai pe OCDE’, a precizat el.

Preşedintele îi invită pe români să se uite ‘cu echilibru la momentul pe care îl traversăm’.

‘Dragi români, vă înţeleg şi greutăţile şi îngrijorările. Evident că puterea de cumpărare a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Şi suntem cu toţii exasperaţi de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar şi va fi mai bine. E mult scandal inutil în politică, dar, aşa cum am spus, există consens pe lucrurile mari şi vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România şi am încredere în români’, a transmis preşedintele Nicuşor Dan. AGERPRES

Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la ‘BBB minus’, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

‘Ratingul României este susţinut de apartenenţa la UE şi este asociat cu intrările de capital care sprijină convergenţa veniturilor şi accesul la finanţarea externă. PIB-ul per capita şi calitatea guvernanţei sunt peste ale altor ţări cu rating ‘BBB’. Aceste puncte tari sunt puse în balanţă de deficitele bugetare şi de cont curent, mari şi persistente, de creşterea ponderii datoriei guvernamentale şi a datoriei externe nete în PIB, a inflaţiei ridicate şi a politicii interne din ce în ce mai fragmentată şi polarizată’, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanţelor publice ale României, în urma deficitelor fiscale ridicate, deşi în declin, şi creşterea rapidă a raportului datorie guvernamentală / PIB. Incertitudinile politic au crescut în urma colapsului Guvernului format din patru partide, în timp ce calea de soluţionare rămâne neclară. Măsurile de consolidare au îmbunătăţit perspectiva fiscală, dar riscurile semnificative pe termen mediu rămân, în urma dificultăţilor implementării, a costurilor socio-politice şi a considerentelor politice înainta alegerilor parlamentare din 2028.

Fitch estimează că deficitul general guvernamental al României se va reduce la 5,9% din PIB în 2026, sub ţinta Guvernului (6%), reflectând execuţia mai bună de la începutul anului până în prezent şi aşteptata creştere a cheltuielilor de capital în semestrul doi. Este mult sub nivelul de 9,3% din 2024, dar deficitul fiscal rămân printre cele mai ridicate în rândul ţărilor cu rating ‘BBB’.

România a rămas fără Guvern în urma colapsului coaliţiei formate din patru partide, în mai 2026, după 10 luni la putere. În opinia Fitch, aceste evoluţii au deschis o potenţială perioadă extinsă de riscuri politice, sincronizarea, compoziţia şi stabilitatea noului Guvern fiind extrem de nesigure, pe fondul diviziunilor profunde între foştii parteneri de coaliţie. Dinamicile politice au redus vizibilitatea privind strategia fiscală dincolo de 2026 şi au întârziat aprobarea reformelor din Facilitatea de Redresare şi Rezilienţă (RRF), ceea ce ar putea duce la pierderea fondurilor, mai menţionează agenţia de rating.

Fitch se aşteaptă ca reducerea deficitului să fie mai lentă dincolo de 2026, cu riscuri de deteriorare semnificative înainta alegerilor parlamentare din 2028, ţinând cont de creşterea slabă a României, spaţiul limitat pentru măsuri suplimentare de consolidare fiscală, din cauza costurilor ridicate socio-economice şi a incertitudinii politice continue. Fitch estimează că deficitul fiscal se va atenua gradual la 5% din PIB în 2028, presupunând că vor scădea cheltuielile de capital, în urma finalizării RRF şi a reindexării modeste a pensiilor şi salariilor.

Agenţia prognozează că raportul datorie guvernamentală / PIB va creşte la 64,5% până în 2028, de la 59,3% la finalul lui 2025, peste media proiectată de 57,9%, şi va continua apoi să crească, deşi într-un ritm mai lent. Fitch estimează că excedentul primar care stabilizează datoria se va situa la 0,1% în 2028, implicând că o ajustare suplimentară de 1,5% din PIB va fi cerută pentru a stabiliza raportul datorie publică / PIB. Traiectoria datoriei este, de asemenea, vulnerabilă la deprecierea leului românesc, în condiţiile în care 53% din datoria guvernamentală este denominată în valută.

Fitch se aşteaptă ca deficitul de cont curent să se atenueze doar gradual, la 6,7% din PIB până în 2028, de la 7,9% din PIB în 2025, în pofida deficitelor fiscale mai scăzute, dar să rămână mai ridicat decât în rândul ţărilor cu rating ‘BBB’. Intrările de capital ar trebui să sprijine rezerve internaţionale brute stabile, dar agenţia prognozează că acoperirea plăţilor externe curente prin rezerve va scădea la 4,6 luni în 2028, de la 5,2 luni în 2025. Datoria externă netă external va creşte gradual spre 32% din PIB până în 2028, de la 22,5% din PIB în 2025.

‘Deficitele gemene mari ale României o fac puternic dependentă de finanţarea externă, lăsând-o expusă modificărilor în încrederea pieţelor. Intrările semnificative de fonduri europene au redus necesarul de finanţare externă al pieţei în 2026. Împrumuturile de pe piaţă vor rămâne probabil ridicate, deoarece deficitul fiscal mai scăzut este contrabalansat de scadenţele în creştere ale datoriei externe şi intrările proiectate mai reduse de fonduri europene’, se menţionează în raport.

Fitch se aşteaptă ca economia României să se contracte cu 0,6% în 2026 (după o creştere medie de 0,3% în 2024-2026), în pofida finanţărilor mai ridicate din fonduri europene, deoarece scăderea veniturilor reale disponibile şi încrederea slabă a consumatorilor reduc cheltuielile gospodăriilor, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu afectează cererea externă. Agenţia prognozează o redresare a PIB-ului spre potenţialul său de 2,3% în 2028, sprijinit de îmbunătăţirea dinamicilor salariale, şi majorarea investiţiilor din sectorul privat, compensând parţial reducerea cheltuielilor publice de capital. Creşterea economiei va rămâne sub mediana estimată a grupului de referinţă, de 2,7%.

Inflaţia ridicată reprezintă o slăbiciune pentru ratingul României, consideră Fitch, rata anuală medie a inflaţie fiind în ultimii ani peste cea a ţărilor cu rating ‘BBB’ şi mult peste ţinta BNR de 2,5% +/-1pp. Fitch estimează o rată medie a inflaţiei de 7,6% în 2026, de la 6,8% în 2025, înainte de a se modera la 3,8% în 2028.

În opinia Fitch, factorii care ar putea duce, individual sau colectiv, la o acţiune negativă de rating ar fi eşecul implementării măsurilor suplimentare de consolidare fiscală, care pe termen mediu au ca efect stabilizarea datoriei publice, în urma tensiunilor politice prelungite care împiedică implementarea politicilor. Pe plan extern, dovada efectelor negative la adresa finanţării externe şi lichidităţii, sau asupra stabilităţii macroeconomice, provocate de tensiunile politice sporite sau deficitele gemene persistent ridicate, ar putea duce la retrogradarea ratingului.

Printre factorii care ar putea duce, individual sau colectiv, la acţiuni pozitive de rating, se află încrederea că progresele solide înregistrate cu consolidarea fiscală vor sprijini stabilizarea datoriei ca procent din PIB pe termen mediu, ceea ce ar putea duce la o revizuire a perspectivei atribuite ratingului României, de la negativă la stabilă, şi reducerea gradului de îndatorare externă şi a riscurilor de finanţare externă, în urma îmbunătăţirii structurale a deficitului de cont curent, se arată în raport

Toate cele trei mari agenţii de agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody’s şi Fitch) au o perspectivă ‘negativă’ asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria ‘junk’ (nerecomandat pentru investiţii n.r.). AGERPRES