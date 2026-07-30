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Incendiile de vegetaţie cuprind tot mai multe ţări europene din bazinul Mediteranei

Incendiile de vegetaţie cuprind tot mai multe ţări europene din bazinul Mediteranei

Publicat de Andreea Drilea, 30 iulie 2026, 06:41

Incendiile de vegetaţie cuprind tot mai multe ţări europene din bazinul Mediteranei. Flăcările sunt greu de controlat în condiţii de vânt puternic şi temperaturi extrem de ridicate. În Grecia, doi pompieri şi-au pierdut miercuri viaţa, iar diplomaţia de la Bucureşti le recomandă cetăţenilor români aflaţi în această ţară să evite zonele afectate şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor elene, inclusiv eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertă 112.

Mai multe precizări într-o sinteză realizată de Arina Petrovici-Matei:

În Grecia, doi pompieri au murit azi, în timp ce încercau să stingă un incendiu de pădure pe insula Creta, în contextul în care foarte multe focare, alimentate de vântul puternic, au făcut ravagii în toată ţara, inclusiv pe insula Paros. Autorităţile elene au emis un avertisment de risc ridicat de incendii pentru mai multe regiuni, pe fondul temperaturilor ridicate care se vor înregistra începând de mâine.

Şi în Turcia, pompierii încearcă să controleze mai multe incendii de pădure, în special în regiunile turistice din sudul şi din vestul ţării. 90 de focare au apărut doar azi în întreaga Turcie.

În Franţa, situaţia rămâne critică, odată cu revenirea caniculei şi vântul care alimentează incendiul devastator în regiunea Gironde din sud-vest. La o săptămână după izbucnirea celui mai mare incendiu de pădure, care a afectat Franţa din 1949 încoace, şi care a ars aproximativ 50.000 de hectare, un fum gros s-a ridicat din nou azi, la circa 30 de kilometri vest de Bordeaux. Un nou contingent de pompieri români, al treilea, au venit în ajutorul colegilor lor din Hexagon. Peste 220.000 de persoane au fost evacuate preventiv în 24 de municipalităţi din sud-vestul ţării.

În Spania e ceva mai bine. Peste 20.000 de sinistraţi s-au întors acasă, în contextul în care pompierii par să câştige lupta împotriva flăcărilor care fac ravagii de aproape o săptămână în apropierea Madridului.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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