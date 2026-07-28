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Guvernul Republicii Moldova a instituit starea de alertă în sectoarele energetic şi hidrologic, pentru 30 de zile

Guvernul Republicii Moldova a instituit starea de alertă în sectoarele energetic şi hidrologic, pentru 30 de zile

Publicat de Andreea Drilea, 28 iulie 2026, 11:48

Cabinetul de miniştri al Republicii Moldova a decis, într-o şedinţă extraordinară, instituirea pentru o perioadă de 30 de zile a stării de alertă în sectorul energetic şi starea de alertă hidrologică, pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării ţării cu carburanţi şi apă, se arată într-un comunicat al Guvernului de la Chişinău.

Starea de alertă în sectorul energetic a fost declarată în contextul perturbărilor de pe piaţa regională a carburanţilor: creşterea preţurilor internaţionale la petrol şi motorină, conflictul din Orientul Mijlociu, întreruperea temporară a livrărilor de ţiţei kazah prin terminalul Novorossiisk şi nivelul scăzut al Dunării au afectat lanţurile de aprovizionare. Stocurile comerciale de motorină au scăzut de la un nivel de siguranţă de 17,6 zile, la sfârşitul lunii iunie, la 6,9 zile, iar pe 27 iulie, 53 de staţii Peco din ţară nu dispuneau de motorină, a precizat Executivul.

Instituţia a menţionat că măsurile aprobate vor permite fluidizarea importurilor, prioritizarea vămuirii şi crearea unor coridoare ‘verzi’ la frontieră, prevenirea achiziţiilor speculative şi menţinerea continuităţii aprovizionării la pompă. Exporturile din Portul Giurgiuleşti vor fi permise doar dacă pentru piaţa internă sunt asigurate stocuri minime de 7.500 de tone de motorină şi 2.500 de tone de benzină.

‘Este important să intervenim proactiv pentru a preveni un deficit de motorină pe piaţă, mai ales acum, în sezonul agricol, şi să ne asigurăm că aprovizionarea ţării cu combustibil continuă’, a declarat premierul Vasile Tofan.

Starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. La data de 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare Nistrean a fost de 113,24 metri, faţă de nivelul normal de 121 de metri. Totodată, există riscul ca debitul deversat de la Novodnistrovsk să scadă sub pragul de siguranţă de 100 mc‚ pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcţionarea staţiilor de captare şi alimentarea cu apă, se arată în comunicat.

Autorităţile vor evalua sursele alternative de alimentare, vor inventaria punctele de captare din Nistru şi afluenţii săi şi vor pregăti sondele de apă de rezervă. În acelaşi timp, operatorii vor actualiza planurile de continuitate, inclusiv prin reducerea pierderilor din reţele, iar Ministerul Mediului va monitoriza permanent situaţia hidrologică.

Pentru coordonarea acestor măsuri, Guvernul a aprobat intrarea imediată în vigoare a prevederilor care permit activarea Comisiei Naţionale de Management al Crizelor, condusă de către premierul Vasile Tofan.

Comisia va asigura evaluarea continuă a situaţiei, coordonarea răspunsului instituţiilor şi adoptarea promptă a deciziilor necesare, a precizat Executivul de la Chişinău. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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