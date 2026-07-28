(AUDIO/FOTO) Grevă generală în toate spitalele din județul Iași. Urgențele rămân asigurate

Publicat de Andreea Drilea, 28 iulie 2026, 10:25

Toate spitalele din județul Iași sunt de astăzi în grevă generală pe perioadă nedeterminată.

Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu a declarat că după discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni cu consilierul prezidenţial Radu Burnete, în prezența miniștrilor Sănătății și Muncii nu a fost luată o decizie finală privind revendicările la Legea salarizării din sistemul public.

Iulian Cozianu a mai spus că, după reuniunea Consiliului Național de astăzi, sindicaliștii vor decide dacă și în ce formă vor continua protestele în perioada următoare: ”Soluția pe care am înțeles că o propun, este ca partidele parlamentare, cele care sunt în măsură să legifereze, să soluționeze prin acceptarea unor amendamente la actualul proiect a legii de salarizare. Nu știm când va fi discutată această lege, noi continuăm astăzi calendarul de proteste și vom avea o întâlnire a Consiliului Național, în care vom stabili următoarele acțiuni pe care le vom face.”

Sindicaliștii atrag atenția asupra problemelor din sistemul sanitar, printre care blocarea posturilor, subfinanțarea spitalelor și nemulțumirile legate de salarizare: ”Cele mai importante lucruri care ne nemulțumește sunt legate de noul proiect al legii de salarizare care poate aduce scăderi de venituri sau înghețarea veniturilor pentru următorii 5 ani și deblocarea posturilor în sistemul sanitar, o problemă extrem de spinoasă care aduce destul de multe probleme în sistemul sanitar și uneori chiar duce la tragedii. Ne nemulțumește și faptul că numărul personalului care va beneficia de un anumit spor într-o specialitate este limitat la maxim 10%, ori fiind un spor de risc nu poate fi acordat diferențiat unor angajați din același serviciu.”

În timpul protestului, vor fi asigurate urgențele și aproximativ o treime din activitatea medicală, conform prevederilor legale. În secțiile unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum cele de urgență, personalul va continua să acorde îngrijirile necesare pacienților, a precizat liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu: ”Suntem alături de pacienți, nu ne dorim ca în urma demersurilor noastre ei să aibă de suferit. Pacienții care sunt internați în spitale vor beneficia de tratamente pentru că nu-i putem lăsa fără aceste tratamente, pacienții care se adresează pentru servicii de urgență vor fi rezolvați, vom încerca să reprogramăm tot ceea ce înseamnă consultații sau intervenții care pot fi reprogramate.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)