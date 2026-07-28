Bacău: Serviciile medicale esenţiale sunt asigurate la SJU, pe perioada grevei

Publicat de Andreea Drilea, 28 iulie 2026, 10:54

Serviciile medicale esenţiale sunt asigurate la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău, pe perioada grevei generale, a anunţat, marţi, conducerea unităţii sanitare.

Vor fi preluate şi tratate toate urgenţele medico-chirurgicale, iar pacienţii internaţi vor beneficia de continuitatea tratamentului şi a îngrijirilor.

Structurile critice ale spitalului, respectiv UPU, ATI, blocul operator pentru urgenţe, blocul de naşteri, Neonatologia, Dializa, precum şi serviciile necesare de laborator, imagistică, transfuzie şi farmacie, nu sunt afectate de mişcarea sindicală.

‘Respectăm dreptul colegilor noştri de a-şi exprima revendicările şi de a participa la grevă. În acelaşi timp, ca manager al celui mai important spital al judeţului, am responsabilitatea ca această situaţie să nu pună în pericol pacienţii care au nevoie de noi. Am cerut întregii echipe de management, directorului medical, directorului de îngrijiri şi medicilor şefi să monitorizeze permanent activitatea şi să intervină imediat acolo unde apare un risc. Pentru mine, există o linie care nu poate fi depăşită: siguranţa pacientului’, a transmis, într-un mesaj pe pagina de Facebook a SJU Bacău, managerul Ion-Marius Savin.

Activitatea programată la SJU Bacău care nu reprezintă o urgenţă va continua în măsura în care resursele de personal permit acest lucru.

Dacă anumite consultaţii, investigaţii, internări sau intervenţii vor trebui reprogramate, pacienţii vor fi informaţi. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro