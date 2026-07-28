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Cristina Simionescu Fântână – un destin muzical, pe scenă și la catedră

Cristina Simionescu Fântână, solistă a Operei Naționale Române din Iași, este invitata emisiunii „Oameni și idei”. Artista va vorbi despre drumul către performanță și despre echilibrul dintre talent și disciplină.

Cristina Simionescu Fântână – un destin muzical, pe scenă și la catedră

Publicat de isoreanu, 28 iulie 2026, 09:39

Invitata emisiunii „Oameni și idei”, marți, după știrile orei 14.00, la Radio România Iași, este o artistă pentru care muzica nu este doar o profesie, ci un destin.

Cristina Simionescu Fântână a crescut printre muzicieni, a interpretat roluri memorabile pe scena Operei Naționale Române din Iași, dar și pe alte scene din țară și din străinătate. De ani buni, formează noi generații de artiști, ca profesor de canto, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.

Vom vorbi despre copilăria petrecută în lumea muzicii, despre emoțiile dinaintea fiecărui spectacol, despre sacrificiile și bucuriile unei cariere dedicate scenei, despre profesorii care i-au marcat destinul.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video-live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

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