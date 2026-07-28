Tabăra de Astronomie „Perseide” de la Cotnari sărbătorește 10 ani. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 28 iulie 2026, 09:53





Omul care aduce vestea! O tabără de 10! Tabăra de Astronomie „Perseide” de la Cotnari împlinește 10 ani în 2026!

Magia perseidelor se trăiește din nou pe dealurile de la Cotnari, 12-15 august 2026, 4 zile de poveste!

Dorin Cozan, organizator, în matinal cu Adina Șuhan:

Mesajul echipei:

”În august 2026 ne revedem pe Dealul Cătălina pentru cea de-a X-a ediție a Taberei de Astronomie „Perseide”!

Patru zile de camping, observații astronomice, ateliere, prieteni noi și seri petrecute sub unul dintre cele mai frumoase ceruri ale Moldovei.

Dacă ai fost alături de noi în anii trecuți, te așteptăm cu drag să sărbătorim împreună această ediție specială.

Dacă este prima ta participare, acum este momentul perfect să descoperi magia Perseidelor!

12–15 august 2026

Dealul Cătălina, Cotnari

Înscrieri: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfwb4y3xjJZwN…/viewform

Tot ce ai nevoie să știi despre tabără, poți afla din acest Ghid:

https://drive.google.com/…/1NYBvYp8R67OWd4Pd8FMpFl…/view

Cer senin și… ne vedem sub același cer!”