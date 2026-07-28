Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Tabăra de Astronomie „Perseide” de la Cotnari sărbătorește 10 ani. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Tabăra de Astronomie „Perseide” de la Cotnari sărbătorește 10 ani. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 28 iulie 2026, 09:53


Omul care aduce vestea! O tabără de 10! Tabăra de Astronomie „Perseide” de la Cotnari împlinește 10 ani în 2026!

Magia perseidelor se trăiește din nou pe dealurile de la Cotnari, 12-15 august 2026, 4 zile de poveste!

Dorin Cozan, organizator, în matinal cu Adina Șuhan:

Mesajul echipei:

”În august 2026 ne revedem pe Dealul Cătălina pentru cea de-a X-a ediție a Taberei de Astronomie „Perseide”!

Patru zile de camping, observații astronomice, ateliere, prieteni noi și seri petrecute sub unul dintre cele mai frumoase ceruri ale Moldovei.

Dacă ai fost alături de noi în anii trecuți, te așteptăm cu drag să sărbătorim împreună această ediție specială.

Dacă este prima ta participare, acum este momentul perfect să descoperi magia Perseidelor!

12–15 august 2026

Dealul Cătălina, Cotnari

Înscrieri: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfwb4y3xjJZwN…/viewform

Tot ce ai nevoie să știi despre tabără, poți afla din acest Ghid:
https://drive.google.com/…/1NYBvYp8R67OWd4Pd8FMpFl…/view

Cer senin și… ne vedem sub același cer!”

Etichete:
#StareaEducației (INTERVIU) Iuliana Țugui, inspector pentru învățământ tehnic și profesional în cadrul ISJ Iași: ”În anul școlar 2026–2027, elevii vor urma un traseu educațional mai flexibil, care le permite să obțină o calificare după trei ani, să continue până la nivelul 4 de calificare și să susțină Bacalaureatul./ „Performanța unui liceu tehnologic nu se măsoară doar prin promovabilitatea la Bac.”/
Emisiuni duminică, 26 iulie 2026, 22:01

#StareaEducației (INTERVIU) Iuliana Țugui, inspector pentru învățământ tehnic și profesional în cadrul ISJ Iași: ”În anul școlar 2026–2027, elevii vor urma un traseu educațional mai flexibil, care le permite să obțină o calificare după trei ani, să continue până la nivelul 4 de calificare și să susțină Bacalaureatul./ „Performanța unui liceu tehnologic nu se măsoară doar prin promovabilitatea la Bac.”/

Învățământul tehnologic din România intră, din această toamnă, într-o nouă etapă. Începând cu anul școlar 2026–2027, vechile școli...

#StareaEducației (INTERVIU) Iuliana Țugui, inspector pentru învățământ tehnic și profesional în cadrul ISJ Iași: ”În anul școlar 2026–2027, elevii vor urma un traseu educațional mai flexibil, care le permite să obțină o calificare după trei ani, să continue până la nivelul 4 de calificare și să susțină Bacalaureatul./ „Performanța unui liceu tehnologic nu se măsoară doar prin promovabilitatea la Bac.”/
În Italia, sărbătorirea hramurilor bisericilor românești, prilej de evocare a legăturilor cu locurile natale. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (26.07.2026)
Emisiuni duminică, 26 iulie 2026, 08:27

În Italia, sărbătorirea hramurilor bisericilor românești, prilej de evocare a legăturilor cu locurile natale. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (26.07.2026)

Cea mai mare comunitate de români din străinătate locuiește se află în Italia. Și cu toate acestea, cu dor de țară, conaționalii nu...

În Italia, sărbătorirea hramurilor bisericilor românești, prilej de evocare a legăturilor cu locurile natale. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (26.07.2026)
26 iulie, orele 18.03-20-00: Soprana Diana Bucur de la Opera Națională Rămână din Iași, invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad
Emisiuni sâmbătă, 25 iulie 2026, 21:36

26 iulie, orele 18.03-20-00: Soprana Diana Bucur de la Opera Națională Rămână din Iași, invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Vă invit la o nouă întâlnire cu o artistă tare iubită la Iași și nu numai, una din acele ființe care au creativitatea mereu în priză, care...

26 iulie, orele 18.03-20-00: Soprana Diana Bucur de la Opera Națională Rămână din Iași, invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad
#StareaEducației: (INTERVIU) Luciana Antoci, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului: „Succesul școlar nu se măsoară doar prin nota de la Evaluarea Națională sau Bacaluareat.”/„La fel de valoros este profesorul care reușește să ducă un elev de la nota 5 la nota 7 într-o școală vulnerabilă, precum și cel care lucrează cu elevi de performanță.”
Emisiuni vineri, 24 iulie 2026, 19:07

#StareaEducației: (INTERVIU) Luciana Antoci, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului: „Succesul școlar nu se măsoară doar prin nota de la Evaluarea Națională sau Bacaluareat.”/„La fel de valoros este profesorul care reușește să ducă un elev de la nota 5 la nota 7 într-o școală vulnerabilă, precum și cel care lucrează cu elevi de performanță.”

Rezultatele examenelor naționale readuc, în fiecare vară, aceeași întrebare în spațiul public: ce înseamnă, de fapt, succesul școlar?...

#StareaEducației: (INTERVIU) Luciana Antoci, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului: „Succesul școlar nu se măsoară doar prin nota de la Evaluarea Națională sau Bacaluareat.”/„La fel de valoros este profesorul care reușește să ducă un elev de la nota 5 la nota 7 într-o școală vulnerabilă, precum și cel care lucrează cu elevi de performanță.”
Emisiuni vineri, 24 iulie 2026, 17:10

(AUDIO) Conferințele SFR revin cu dialoguri despre film, jurnalism și terapie

Florin Daminescu a avut-o ca invitată în emisiunea „Pulsul Zilei” pe Corina Giurgia, curator și moderator al Conferințelor SFR, pentru o...

(AUDIO) Conferințele SFR revin cu dialoguri despre film, jurnalism și terapie
Emisiuni joi, 23 iulie 2026, 10:55

(PROMO/AUDIO) Școala de Vară „Iași – Istorii, Oameni, Monumente” – temă a emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri, 24 IULIE 2026, h 20:30, de pe undele Radio Iași cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, la Iași, în perioada 6–10 iulie, reprezentanții Facultății de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,...

(PROMO/AUDIO) Școala de Vară „Iași – Istorii, Oameni, Monumente” – temă a emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri, 24 IULIE 2026, h 20:30, de pe undele Radio Iași cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni joi, 23 iulie 2026, 07:34

(PROMO/AUDIO) Cucuteni–Trypillia: dialog peste milenii prin meșteșug și patrimoniu – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 23 IULIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la vernisajul expoziției Spirala – Cucuteni-Trypillia....

(PROMO/AUDIO) Cucuteni–Trypillia: dialog peste milenii prin meșteșug și patrimoniu – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 23 IULIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni marți, 21 iulie 2026, 15:16

#StareaEducației (INTERVIU) Bacalaureatul a confirmat o realitate care persistă de ani de zile: elevii din mediul rural pornesc cu șanse inegale. Mihaela Nabăr, director World Vision România: „Este foarte greu să aduci un copil la nota 6 la Bacalaureat dacă pornește cu mari decalaje.” Robert, absolvent promoția 2026: Fără programul ”Vreau în clasa a IX-a” nu cred că aș fi putut continua liceul.

Rezultatele finale ale Bacalaureatului din acest an aduc o veste bună pentru sistemul de educație: aproape 97.000 de candidați au promovat...

#StareaEducației (INTERVIU) Bacalaureatul a confirmat o realitate care persistă de ani de zile: elevii din mediul rural pornesc cu șanse inegale. Mihaela Nabăr, director World Vision România: „Este foarte greu să aduci un copil la nota 6 la Bacalaureat dacă pornește cu mari decalaje.” Robert, absolvent promoția 2026: Fără programul ”Vreau în clasa a IX-a” nu cred că aș fi putut continua liceul.