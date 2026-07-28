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(AUDIO) Spitalul din Buhuși, recunoscut la nivel european pentru digitalizare și inteligență artificială

(AUDIO) Spitalul din Buhuși, recunoscut la nivel european pentru digitalizare și inteligență artificială

Publicat de Lucian Bălănuţă, 28 iulie 2026, 11:37

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși este prezentat pe site-ul oficial al proiectului european PoliRuralPlus, ca exemplu de bune practici în utilizarea inteligenței artificiale și digitalizarea serviciilor medicale.

Reprezentanții unității sanitare spun că această recunoaștere confirmă rezultatele investițiilor în tehnologie și inovare, menite să îmbunătățească atât calitatea actului medical, cât și experiența pacienților.

Potrivit managerului spitalului, Constantin Poiană, inteligența artificială este un instrument important pentru dezvoltarea unui sistem medical modern, eficient și adaptat nevoilor oamenilor. El a vorbit despre importanța unui suport pentru actul medical:

„Cea mai mare secție a spitalului, respectiv secție de medicină internă, am ales-o să implementăm acest proiect în care pacienții sunt monitorizați cu ajutorul inteligenței artificiale și când spun monitorizații, vă pot detalia tot ce înseamnă rată respiratorie, puls, risc de cădere, degradarea stării de sănătate, sunt monitorizați, să ne gândim că nici într-un spital din România, din Europa, dintr-o țară civilizată, nu pot să aibă un asistent medical pe salon. Și atunci, cu ajutorul acestui sistem, unde pacienții nu sunt conectați la niciun device, deci sunt monitorizați cu ajutorul camerelor cu termoviziune, nu intrăm în conflict nici cu GDPR-ul, informațiile sunt preluate de inteligență artificială, iar acestea, dacă este nevoie, alertează personalul medical.”

 

Totodată, managerul unității medicale din Buhuși a vorbit și despre modul în care a fost integrată inteligența artificială în spital:

Medicii, personalul de pe secția respectivă, sunt încântați de acest sistem. La început erau oarecum sceptici, dar acum spun că nu ar putea să mai lucreze fără ajutorul acestor tehnologii bazate pe inteligența artificială. Cred că am fost singura, prima secție dintr-un spital public din România care am implementat acest sistem. Au venit foarte mulți manageri de spitale, director medical să vadă despre ce este vorba și au exprimat dorința de a-l implementa și în unitățile sanitare, de unde provin dânșii.

(Lucian Bălănuță/FOTO Facebook Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși)

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