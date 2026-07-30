Young Island Festival începe astăzi la Bacău: patru zile de muzică și peste 70 de artiști

Publicat de Andreea Drilea, 30 iulie 2026, 06:59

Young Island Festival începe astăzi, pe Insula de Agrement din Bacău, unde timp de patru zile sunt așteptați zeci de mii de spectatori din întreaga țară. Ajuns la cea de-a șasea ediție, evenimentul reunește peste 70 de artiști pe patru scene și se desfășoară sub egida „Community”.

Ana Ilie, de la Radio România Bacău, are mai multe detalii: ”Organizatorii spun că ediția din acest an are cel mai amplu lineup din istoria festivalului. Programul de astăzi începe la ora 18:00, pe Urban Stage, cu Young Rising Star și continuă cu El Mariano, Vanilla & Berechet, Nouă Unșpe, Supernova și IAN. Pe scena principală, Fusion Stage, vor urca Zvan, Speak, Revol și INNA, iar noaptea se va încheia cu setul lui Pascal Junior. Revenirea lui Speak la Bacău este unul dintre cele mai așteptate momente ale primei seri de festival. Publicul va avea parte de concerte, show-uri multimedia și activități dedicate comunității. Festivalul continuă până duminică, cu spectacole susținute de artiști români și internaționali. Young Island Festival s-a impus, în ultimii ani, drept unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din regiunea Moldovei.”

Radio România Bacău/FOTO afiș festival