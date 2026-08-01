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Accidentul din Câmpulung/Argeş: Dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă

Accidentul din Câmpulung/Argeş: Dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă

Publicat de Andreea Drilea, 1 august 2026, 08:27

Poliţiştii au deschis dosar penal în cazul accidentului din Câmpulung, în urma căruia o persoană a murit şi 13 au fost rănite, a informat, vineri seară, Inspectorul de Poliţie Judeţean Argeş.

‘Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Câmpulung, s-a stabilit că un bărbat de 83 de ani, din Câmpulung, care conducea un microbuz pentru transport de persoane, pe str. Petre Zamfirescu din Câmpulung, având direcţia de deplasare dinspre cartier Grui spre Stadionul Municipal Câmpulung, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, posibil pe fondul neadaptării vitezei în curbă uşoară la stânga cu drum cu înclinaţie accentuată, a părăsit partea carosabilă spre dreapta sensului de deplasare şi a intrat în coliziune cu un copac’, precizează sursa citată.

În urma evenimentului rutier a rezultat decesul unui bărbat de 57 de ani, din Bucureşti, pasager faţă, precum şi rănirea şoferului, care a fost preluat de echipajele medicale şi transportat la spital în stare de inconştienţă, rănirea a şase bărbaţi, cu vârste cuprinse între 27 şi 58 de ani, toţi din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, rănirea a şase tineri, dintre care doi de 18 ani, doi de 17 ani, unul de 16 şi unul de 15 ani.

Poliţia precizează că şoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate probe biologice de sânge la unitatea medicală, acesta fiind transportat la un spital din Bucureşti.

La cercetări au luat parte şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş şi ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

‘În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în care cercetările sunt continuate de poliţiştii rutieri, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, privind stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc’, transmite IPJ Argeş.

Un comunicat de presă al clubului Dinamo Bucureşti transmis vineri arată că microbuzul transporta echipa secundă de fotbal a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, iar pasagerii se deplasau către antrenamentul programat. Clubul a anunţat că bărbatul de 59 de ani care a murit era Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei secunde, cu o activitate de mai mulţi ani în cadrul clubului. AGERPRES/FOTO ISU Arges

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