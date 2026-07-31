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Argeş: 9 dintre cele 16 persoane din microbuzul implicat în accident primesc îngrijiri medicale; una a decedat

Argeş: 9 dintre cele 16 persoane din microbuzul implicat în accident primesc îngrijiri medicale; una a decedat

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 10:51

Nouă persoane dintre cele 16 care se aflau în microbuzul implicat în accident, în municipiul Câmpulung, primesc îngrijiri medicale, cea de-a zecea fiind declarată decedată de către echipajele medicale, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

Potrivit sursei citate, din primele informaţii ale anchetatorilor, microbuzul a intrat într-un gard pe strada Petre Zamfirescu din Câmpulung.

La faţa locului au intervenit pompierii cu patru echipaje.

‘Din primele date, în microbuz se aflau 16 persoane, dintre care două sunt încarcerate. Din datele de la faţa locului, în urma evenimentului au fost identificate 10 persoane care au nevoie de îngrijiri medicale. La sosirea pompierilor, două dintre acestea erau încarcerate. Persoanele au fost extrase de urgenţă din vehicul şi predate echipajelor medicale. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, una dintre victime, inconştientă, a fost declarată decedată’, au anunţat reprezentanţii ISU.

Aceeaşi sursă arată că, până la acest moment, în urma evaluării medicale, trei victime – doi adulţi şi un copil – au fost transportate la spital.

Un accident în care a fost implicat un microbuz de transport persoane a avut loc, vineri, în Câmpulung, autorităţile luând decizia activării Planului Roşu de Intervenţie având în vedere numărul mare de eventuale victime. AGERPRES/FOTO ISU Argeș

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