România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 11:01

România se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade de secetă hidrologică din ultimele decenii, iar debitul Dunării a scăzut la aproximativ o treime din media normală pentru această perioadă, apropiindu-se de minimul istoric, potrivit Administrației Naționale „Apele Române”.

În aceste condiții, Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă este oprită, iar Unitatea 2 rămâne deocamdată în funcțiune, însă și ea ar putea fi oprită dacă nivelul fluviului va continua să scadă și nu va mai asigura apa necesară răcirii reactorului.

Ministerul Energiei și Transelectrica monitorizează permanent situația pentru menținerea siguranței sistemului electroenergetic național, în contextul în care valul de caniculă prognozat pentru zilele următoare va duce la creșterea consumului de energie.

Autoritățile dau asigurări că alimentarea cu energie electrică și cu apă a populației nu este în prezent în pericol.

Seceta hidrologică se menține în mai multe regiuni ale țării – Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova – unde sunt sectoare de râuri cu debite foarte reduse sau chiar fenomene de secare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro